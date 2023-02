Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 14 febbraio (concorso 13/2023)

Oggi, martedì 14 febbraio 2023, è tempo di una nuova estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot, che potrebbe portare una ricca vincita in dote agli scommettitori di tutta Europa. Sono infatti 18 in totale i Paesi del Vecchio Continente che prendono parte a questo concorso di matrice continentale, inseguendo un colpo di fortuna in grado di cambiare radicalmente la loro esistenza. L’auspicio è che si celi proprio tra voi lettori de IlSussidiario.net il giocatore o la giocatrice più fortunato/a di questo sorteggio.

Nel mentre, ripassiamo le norme da osservare per parteciparvi, tenendo a mente che le estrazioni dell’Eurojackpot si tengono tutti i martedì e i venerdì sera e il montepremi massimo può arrivare a toccare quota 120 milioni di euro. Per sfidare la sorte e tentare di allungare le mani sul jackpot, sarà sufficiente scegliere 5 numeri sui 50 disponibili e 2 Euronumeri su 12, spendendo in tutto 2 euro. La scommessa può essere effettuata direttamente in ricevitoria o, in alternativa, via web, utilizzando il portale telematico dedicato. Le categorie di vincita assegnano premi economici di diversa entità, tanto che si va dal 5+2 al 2+1.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo ora a esaminare unitamente a voi lettori l’estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 10 febbraio 2023. Nessun “5+2” centrato in questo concorso, la cui combinazione è stata 3 10 20 36 42 Euronumeri 8 10. A festeggiare sono stati due giocatori che hanno centrato il “5+1” in Svezia e in Germania, portandosi a casa 894.038,60 euro. Sono stati due, poi, i “5+0” centrati, da 504.196,20 euro. Per il prossimo sorteggio, vale a dire quello odierno, il jackpot in palio sarà di 30 milioni di euro.

Il premio che spetta a chi indovina la quantità di numeri corrispondente all’ultima categoria di vincita, il 2+1, si attesta intorno ai 10 euro; a metà della lista delle categorie premiate troviamo quella del 3+2, centrando la quale si vince un importo pari a circa 155 euro; la regina delle categorie è il 5+2, che permette di vincere il jackpot del valore massimo di 120 milioni di euro. Il jackpot settimanale, in caso di vincita, al concorso successivo riparte sempre da un importo minimo di 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI, MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

