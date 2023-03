Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 14 marzo (concorso 21/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Manca sempre meno all’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, martedì 14 marzo 2023. Il gioco è europeo: dunque tutti coloro che vivono in Europa o che si trovino nel Vecchio Continente, possono partecipare. Il sorteggio dell’Eurojackpot si tiene ogni martedì e venerdì e coinvolge ben 18 Paesi europei: l’estrazione dei numeri vincenti viene effettuata ad Helsinki.

Per partecipare all’Eurojackpot ricordiamo che le regole sono poche e molto semplici: basta scegliere 5 numeri su 50, e anche 2 Euronumeri su 12. Basterà poi puntare 2 euro, sia in ricevitoria tramite schedina ma anche online, sul sito oppure tramite app ufficiale. I premi del gioco non sono fissi e dipendono dalla combinazioni che ognuno indovina e dal jackpot in palio. La combinazione minima per vincere è 2+1 fino all’ambitissimo 5+2.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Mentre aspettiamo di vedere quelli che sono i numeri dell’Eurojackpot odierno, andiamo a vedere cosa è successo nell’ultimo concorso, il numero venti di venerdì 10 marzo scorso. I numeri fortunati sono stati 6, 17, 22, 39, 46. Gli Euronumeri 5 e 12. Nessun fortunato ha indovinato il 5+2, ma ben 6 persone hanno centrato il 5+1: questo vuol dire che hanno portato a casa 304.888,80 € ciascuno. 7 i punti 5 per una vittoria di 147.379,80 € ciascuno. Il montepremi del concorso del 10 marzo era di 21.271.317,00 €.

Ricordiamo poi che oltre alla giocata semplice, è possibile anche giocare in abbonamento per un numero minimo di 2 estrazioni e un massimo di 10. Così facendo si potrà ripetere la propria giocata “del cuore”, con i numeri fortunati di ognuno di noi.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 14 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











