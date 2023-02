Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 21 febbraio (concorso 15/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, È CACCIA LA MONTEPREMI

L’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, martedì 21 febbraio 2023, potrebbe fare esultare alcuni abitanti del Vecchio Continente baciati dalla Dea Bendata. Sarà un sorteggio fortunato per i giocatori che decideranno di sfidare la sorte in questa serata? Ci auguriamo, naturalmente, che la risposta a tale quesito possa essere positiva e che possiate essere proprio voi i prescelti della Buona Sorte per diventare milionari!

L’Eurojackpot – ricordiamo – va in scena anche ogni venerdì sera e il suo jackpot può giungere a toccare un tetto massimo di 120 milioni di euro. Per partecipare a questo concorso, le regole sono semplici: occorre selezionare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale pari a 2 euro. Le categorie di vincita sono molteplici e distribuiscono riconoscimenti economici differenti a seconda dell’ampiezza della porzione di sequenza intercettata, tanto che spaziano da quella più ambìta (il 5+2) sino al premio minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse connesse ai numeri vincenti potranno essere effettuate via web o direttamente in ricevitoria.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo ora a esaminare unitamente a voi lettori l’estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 17 febbraio 2023. Finlandia protagonista del concorso, con un “5+2” da 40,2 milioni di euro centrato grazie alla combinazione vincente 5 12 15 21 39 Euronumeri 3 e 4. Dopo l’ultima estrazione. festeggia anche il giocatore tedesco che ha centrato un “5+1” da oltre 3 milioni di euro. Per il prossimo concorso (quello odierno, ndr) il jackpot in palio ripartirà da 10 milioni di euro.

Vuoi mettere in gioco i tuoi numeri fortunati più volte? Scegli di giocare in abbonamento e ripeti la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta, da 2 a 10. Per farlo, barra il numero di concorsi consecutivi per cui vorresti ripetere la tua schedina Eurojackpot, sul pannello sottostante. Online e da app, invece, spunta i tuoi numeri fortunati sul pannello della schedina e fai click sul bottone “Gioca in abbonamento”.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











