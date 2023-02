Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 10 febbraio (Concorso 12/2023)

CONCORSO 12/2023 DELL’EUROJACKPOT, VENERDÌ 10

Siamo finalmente giunti alla giornata di venerdì, che sancisce sia la fine della settimana, che l’arrivo della seconda estrazione settimanale dell‘Eurojackpot. La prima viene fatta tutti i martedì, mentre la seconda cade, appunto, di venerdì e a breve potremo sapere se qualche fortunato scommettitore si potrà portare a casa in ricco bottino in palio in questo gioco che può arrivare addirittura a 120 milioni di euro.

L’Eurojackpot è un gioco a premi che coinvolge diversi stati europei, di cui l’Italia fa parte assieme agli altri 18 paesi che fanno parte del consorzio Sisal. Nella speranza che qualche fortunato lettore di ilSussidiario.net possa portarsi a casa il premio massimo in palio sta sera, ricordiamo brevemente le regole del gioco. Per scommettere nell’Eurojackpot occorre scegliere 5 numeri tra i 50 previsti, selezionando anche 2 “euronumeri” tra 12, al costo di appena 2 euro. Le vittorie vengono assegnate con ogni combinazione di numeri indovinati e vanno dal 5+2 che è il massimo, fino al 2+1, la vittoria minima. Occhi puntati, dunque, al 5+2 che già in occasione dell’estrazione di martedì non ha fatto capolino tra i vincitori.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DI MARTEDÌ 7

Mentre attendiamo che venga fatta l’estrazione dell’Eurojackpot per la giornata di oggi, venerdì 10 febbraio, recuperiamo anche rapidamente le quote dell’ultimo concorso, l’11 del 2023, che si è tenuto martedì 7 febbraio. La combinazione vincente in quell’estrazione era stata 37 – 10 – 15 – 46 – 25, mentre i due euronumeri estratti martedì erano il 7 e il 12. Complessivamente sono stati assegnati 333.674 premi in questa estrazione, per un totale di 6.403.747 euro.

Complessivamente nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, martedì 7 febbraio, nessun giocatore ha segnato i 5+2 punti. Tre giocatori, però, hanno indovinato il 5+1, portandosi a casa 334.242,60 euro l’uno. Due giocatori, invece, hanno azzeccato il 5+0, vincendo 282mila euro a testa. Il premio massimo in Italia in questa estrazione dell’Eurojackpot è stato nell’ambito del 4+2 con 6.218 euro vinti anche dal altri 15 giocatori europei.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI, VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











