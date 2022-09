Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 2 settembre 2022 (conc 58/2022)

EUROJACKPOT, 10 MILIONI IN PALIO NELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Eurojackpot torna oggi, venerdì 2 settembre 2022, con la prima estrazione dei numeri vincenti del nuovo mese, ma la seconda settimanale. La novità principale però è un’altra: in palio stasera ci sono 10 milioni di euro. Se teniamo conto del fatto che questo è il montepremi “base” da cui si riparte, vuol dire allora che in occasione dell’ultimo concorso qualcuno ha centrato la vincita clamorosa. Infatti, nell’ultima estrazione di Eurojackpot è stato centrato un 5+2 da oltre 20 milioni di euro (20.059.640,50 euro per la precisione). A trionfare la Germania, ma non è andata male neppure al fortunato giocatore che in Danimarca ha conquistato un 5+1 da 822.316,70 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 30 agosto 2022 (conc 57/2022)

In Italia la vincita più alta risale all’8 agosto, quando fu centrato un 5 a Benevento. Quindi, c’è voglia di riscatto nel nostro Paese e l’occasione migliore arriva stasera con la nuova estrazione di Eurojackpot che mette in competizione i giocatori di 18 Paesi europei. Se non sapete o non ricordate come si gioca, non c’è nulla da temere: siete nel posto giusto.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 26 agosto 2022 (conc 56/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA?

Per giocare a Eurojackpot, quindi partecipare alla nuova estrazione, è sufficiente compilare la schedina, inserendo una o più combinazioni. Basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, si può richiedere una combinazione casuale. Inoltre, si può scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a vostra scelta, da 2 fino a 10. Ma ci sono anche delle novità, perché sono arrivate le nuove giocate speciali.

Dal 29 agosto con soli 2 euro potete, infatti, mettere in gioco una combinazione casuale e partecipare all’estrazione. Per quanto riguarda comunque la convalida della propria schedina, lo si può fare in Ricevitoria, ma anche su uno dei siti abilitati, altrimenti c’è pure l’App Eurojackpot. Potete scegliere l’opzione che preferite, il costo comunque non cambia. Poi non dovrete far altro che attendere i numeri vincenti di Eurojackpot della nuova estrazione di oggi, venerdì 2 settembre 2022.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 agosto 2022 (conc 55/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA