Eurojackpot/ Estrazione oggi 11 ottobre 2019: i numeri vincenti (conc 41/2019)

L’autunno di Eurojackpot comincia alla grande: all’estrazione di oggi si può partecipare con le nuove schedine. Potete regalarle ad un amico, del resto non c’è miglior augurio di un po’ di fortuna, scrivendo nello spazio dedicato il suo nome. Cambia la forma, ma non la sostanza: l’obiettivo è vincere il jackpot stellare. Nell’estrazione di oggi, venerdì 11 ottobre, sono in palio 29 milioni di euro. E così è uno dei Jackpot più ricchi d’Europa. Non è difficile in effetti, visto che cresce velocemente. Parte da 10 milioni di euro fino a raggiungere la soglia massima di 90 milioni di euro. Siete pronti dunque a mettervi in gioco? In Ricevitoria sono disponibili molti strumenti di gioco, ma si può partecipare all’estrazione di Eurojackpot anche giocando online i numeri preferiti. Basta scegliere appunto la combinazione, sperando sia quella fortunata, e convalidare la giocata al costo di due euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

La settimana scorsa Eurojackpot si è rivelato particolarmente generoso, anche se nessuno è riuscito a indovinare tutti i numeri vincenti. Niente 5+2, motivo per il quale il Jackpot è salito a 29 milioni di euro, ma in quattro hanno sfiorato l’impresa. Per un solo Euronumero non hanno fatto il colpaccio, ma si sono potuti consolare con il 5+1. Ad ognuno di loro spetta dunque un premio di 427mila euro circa. In compenso, però, non c’è stato neppure un 5+0. Quindi la vincita più alta tra quelle minori è stata quella relativa al 4+2, da poco meno di 5mila euro. Ma le categoria di vincita di Eurojackpot sono 12, quindi è fondamentale prestare la massima attenzione ai numeri vincenti dopo la loro estrazione. Le strade per il successo sono molteplici grazie a questo gioco, quindi è vietato distrarsi con la combinazione vincente sotto gli occhi. Siete pronti ad accoglierla? E allora buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 11 OTTOBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

