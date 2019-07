Eurojackpot/ Estrazione oggi 12 luglio 2019: i numeri vincenti! (conc n 28/2019)

Eurojackpot torna oggi con una nuova estrazione. Il weekend può cominciare allora nel migliore dei modi, a patto di indovinare i numeri vincenti. La combinazione fortunata oggi vale 17 milioni di euro, visto che la settimana scorsa si era ripartiti dalla quota minima di 10 milioni in seguito al 5+2 realizzato nel turno precedente. Il montepremi quindi cresce per il concorso di venerdì 12 luglio 2019. E noi non vediamo l’ora di raccontarvi un’altra serata di numeri e premi, nella speranza che qualcuno tra voi riesca a centrare il 5+2. Vi ricordiamo però che ci sono dodici categorie di vincita, con alcune particolarmente interessanti oltre a quella più ambita. Lo dimostrano, ad esempio, le quote della scorsa settimana, quando in quattro hanno sfiorato la grande impresa per uno dei due Euronumeri. Il 5+1 è valso infatti per ciascuno di loro ben 387mila euro. Una somma considerevole considerando che non è neppure quella riservata a chi azzecca tutta la combinazione vincente…

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Con Eurojackpot le strade per vincere sono diverse e alcune anche molto ricche. La vostra vita potrebbe cambiare anche se indovinate cinque numeri vincenti ma non i due Euronumeri. Il 5+0 vale tanti soldi, come quelli vinti dai due fortunati di venerdì scorso, che hanno ottenuto 273mila euro circa. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il 4+2, visto che è valso poco più di cinquemila euro. In quel caso sono state 34 le schedine fortunate. Ma in nessuno dei casi che vi abbiamo raccontato finora c’è una schedina giocata in Italia. La vincita più alta per quanto ci riguarda è stata quella di 307,60 euro, con il 4+1, la quinta delle 12 categorie. Si può fare meglio, questo è evidente. E l’occasione arriva con l’estrazione di oggi di Eurojackpot. Per chi si avvicina solo ora a questo gioco sappia che partecipare all’estrazione è semplice: bisogna mettere in gioco 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



