Eurojackpot: estrazione oggi 2 giugno 2023/ Numeri vincenti, quote e premi in palio

Torna oggi, come ogni martedì e venerdì, l’attesissimo appuntamento con l’Eurojackpot, il concorso a premi che si tiene in 19 paesi europei, Italia inclusa, e che non si ferma neppure in occasione della Festa della Repubblica 2023. È, a conti fatti, il 44esimo appuntamento annuale, che come sempre mette in palio ricchissimi premi, tra i quali un jackpot massimo che può arrivare fino a 120 milioni di euro, partendo da un minimo di 10 milioni.

Da tempo la Dea Bendata sembra tenersi per sé il ricchissimo montepremi dell’Eurojackpot, ma questo non dovrebbe far demordere gli speranzosi giocatori anche perché significa solamente che il jackpot continua a crescere. In particolare, in questo venerdì 2 giugno, ha toccato l’impressionante soglia dei 65 milioni di euro, che non attendono altro che qualche fortunato giocatore riesca a metterci le mani sopra. Ricordiamo che partecipare all’estrazione dell’Eurojackpot è semplicissimo e basterà scegliere 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12, con una scommessa dal valore di appena 2 euro. Gli indecisi potranno anche optare per l’assegnazione automatica dei 7 numeri, così da non doversi neppure preoccupare di sceglierli personalmente!

EUROJACKPOT: PREMI ED ULTIME VITTORIE

Ora qualche nuovo giocatore potrebbe chiedersi quanto effettivamente si possa vincere nell’Eurojackpot, tentato dall’idea di acciuffare qualche ricco premio! Il jackpot massimo vale, appunto, 65 milioni, assegnato a chi riesce ad indovinare tutti e 7 i numeri estratti, ma in palio ci sono anche tantissime altre categorie di vincite, tra cui la minore attende tutti coloro che indovinano 2 + 1 numeri. Complessivamente ci sono ben 12 categorie di vincita.

Mentre attendiamo l’estrazione serale dell’Eurojackpot, che si tiene in presenza ad Helsinki, recuperiamo anche gli esiti dell’ultima estrazione, che si è tenuta martedì 30 maggio. In quell’occasione, come anticipato, nessun giocatore era riuscito a portarsi a casa il jackpot (che valeva 56 milioni), ma ben tre giocatori hanno indovinato 5+1 punti, portandosi a casa 383.874,10 euro l’uno. Similmente 5 giocatori avevano indovinato 5+0 numeri, dal valore di 129.892,30 euro!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 2 GIUGNO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE:

EURONUMERI:

