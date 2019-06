Eurojackpot/ Estrazione oggi 21 giugno 2019: numeri vincenti (conc n 25/2019)

Penultima estrazione del mese per Eurojackpot: oggi torna l’appuntamento con i numeri vincenti di questo gioco. E si riparte da un montepremi di 10 milioni di euro, visto che venerdì scorso è stato realizzato il 5+2. In Italia c’è voglia di riscatto dopo quanto accaduto nella settimana precedente, nella quale a trionfare è stata la Repubblica Ceca. Qui sono stati vinti 55,2 milioni di euro circa. Un bottino incredibile, ma che non deve sorprendere i giocatori di Eurojackpot o chi per la prima volta si avvicina a questo gioco, perché è molto generoso. Sono infatti 12 le categorie di vincita, alcune delle quali particolarmente interessanti per quanto riguarda la bontà dei premi che garantisce. Prendiamo il caso del 5+1 della scorsa settimana: in Germania e Ungheria sono stati vinti poco più di un milione di euro. E quindi anche non indovinando tutti i numeri della combinazione fortunata si può trionfare.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0 di Eurojackpot venerdì scorso. Ci sono state tre vincite in questo caso, ognuna da 251mila euro circa. Ma nessuno dei premi di cui vi abbiamo parlato finora è stato ottenuto con una schedina giocata in Italia. Infatti hanno festeggiato Germania, Norvegia e Spagna. La vincita più alta realizzata nel nostro Paese è invece di 5.852,40 euro grazie al 4+2. E allora i giocatori italiani, in lizza con quelli di altri 17 Paesi europei, devono approcciarsi con determinazione all’estrazione di oggi di Eurojackpot, anche se in ballo non c’è più la stessa somma di venerdì scorso. Ma questo accade perché quando viene vinto, il jackpot riparte sempre da 10 milioni, crescendo sempre più velocemente ad ogni concorso. Ovviamente l’augurio è che anche la settimana prossima sia a 10 milioni, perché questo vorrebbe dire che qualcuno è riuscito a centrare il 5+2.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

