Eurojackpot/ Estrazione oggi 24 maggio 2019: i numeri vincenti (conc n 21/2019)

Rieccoci pronti a raccontarvi un’altra grande serata grazie a Eurojackpot. Oggi 24 maggio, come ogni venerdì, è in programma una nuova estrazione, quindi possiamo dare ufficialmente il via alla caccia ai numeri vincenti. Se non avete effettuato ancora la vostra giocata per il concorso odierno, potete ancora farcela. Bastano tre semplici mosse per tentare la fortuna. Bisogna scegliere in primis i 5 numeri, poi i 2 Euronumeri e quindi decidere se abbonare la giocata per non perdere occasione di vincere. Sulla scheda si può infatti scegliere per quanti concorsi ripeterla tra 2, 3, 4 e anche 5 estrazioni. Per giocare online a Eurojackpot bisogna invece essere titolare di un conto di gioco di un Punto Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Il conto è strettamente personale, quindi si ottiene un numero a cui è abbinato un codice pin. Così potete giocare online e verificare tutti i movimenti relativi alle giocate effettuate, oltre che il dettaglio di vincite, prelievi e depositi di denaro.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Per rendersi conto della portata di Eurojackpot basta dare uno sguardo alle ultime quote. Nessuno la settimana scorsa ha centrato la combinazione fortunata, motivo per il quale il montepremi è salito a 21 milioni di euro per l’estrazione di oggi, eppure in tanti si sono arricchiti. In quattro hanno sfiorato l’impresa: hanno mancato un solo Euronumero ma con il loro 5+1 hanno vinto poco più di 423mila euro. Ci sono invece sette giocatori che hanno realizzato il 5+0, vincendo ben 85mila euro. Tra queste giocate fortunate non ve n’è neppure una fatta in Italia. Bisogna scendere alla quarta delle dodici categorie, la 4+2, per scoprire che tre vincite sono state centrate con una schedina giocata nel nostro Paese. In questo caso i fortunati hanno ottenuto quasi 3mila euro. Un bottino comunque niente male, ma le categorie sono appunto 12 e quindi le occasioni per vincere con Eurojacpot non mancano affatto. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA