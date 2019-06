Eurojackpot/ Estrazione oggi 28 giugno 2019: i numeri vincenti (conc n 26/2019)

Pronti per una nuova estrazione di Eurojackpot? Se avete la mente rivolta già al weekend, fermatevi un attimo. Prima ci sono i numeri vincenti e soprattutto in palio 18 milioni di euro con il nuovo concorso di questo avvincente gioco. Questo è il livello raggiunto dal montepremi per oggi, venerdì 28 giugno 2019. Un bottino molto importante, che stravolgerà la vita del fortunato vincitore. Ma per diventare tale bisogna indovinare la combinazione vincente, centrare il 5+2. Altrimenti bisogna sperare di aver beccato una delle altre undici categorie. Ebbene sì, sono 12 le strade che portano alla vittoria a Eurojackpot. Quelle più ambite sono ovviamente le principali, perché riservano sorprese particolarmente generose. Ma anche le altre quote non sono da sottovalutare. Pensiamo a chi ha realizzato il 4+1 o il 4+0 la settimana scorsa, vincendo rispettivamente 289 e 135 euro. Un premio non ricco ma che può fare sicuramente comodo per un regalo o una spesa improvvisa, no?

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Eurojackpot torna oggi con un’altra estrazione spettacolare. Lo è stata ad esempio quella di venerdì scorso, anche se nessuno dei partecipanti dai 18 Paesi in gara è riuscito a indovinare i numeri vincenti centrando la combinazione fortunata. Ci sono state però tre giocate che hanno sfiorato l’impresa: il grande colpo è mancato perché è sfuggito un solo Euronumero, però i fortunati grazie al 5+1 hanno vinto ben 525mila euro. E solo pensare cosa si può fare con questa vincita ci fa volare tra sogni e desideri… Non è andata male neppure a chi non ha indovinato alcun Euronumero, ma tutti gli altri cinque della combinazione. Il 5+0 è valso 111mila euro. Ma tra nessuna di queste vincite ce n’è una realizzata con una schedina giocata in Italia. In questo caso la vincita più alta è stata quella di 289,70 euro grazie appunto al 4+1 di cui vi abbiamo parlato prima. Se allora volete prendervi una rivincita, buona fortuna con Eurojackpot!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



