Eurojackpot/ Estrazione oggi 31 maggio 2019: i numeri vincenti (conc n 22/2019)

Un altro venerdì da leoni con Eurojackpot? L’estrazione di oggi, 31 maggio 2019, potrebbe permettere agli italiani di fare ancora una volta festa grazie a questo gioco. Il Belpaese ha conquistato infatti un grande successo la settimana scorsa, grazie alla vincita di un 5+0 da oltre 77mila euro realizzato in provincia di Perugia, per la precisione a Città di Castello. L’Italia è tornata dal Festival di Cannes 2019 senza la Palma d’Oro? Poco male, visto che c’è quella di bronzo con la nuova estrazione di Eurojackpot. Il fortunato giocatore ha indovinato la cinquina della combinazione estratta, ma nessuno dei due Euronumeri, altrimenti la vincita sarebbe stata nettamente superiore. E infatti nell’estrazione di oggi sono in palio ben 31 milioni di euro. Il montepremi è salito appunto dopo il mancato 5+2 della scorsa settimana, quindi la caccia alla combinazione vincente può proseguire con il concorso odierno di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

L’Italia sta collezionando successi con Eurojackpot, ma anche gli altri paesi in gara si stanno ben comportando. Sono stati sette infatti gli altri 5+0, oltre a quello italiano di cui vi abbiamo parlato: stessa vincita e stesso bottino per Svezia (2), Danimarca (2), Germania (1), Norvegia (1) e Spagna (1). Ma c’è chi ha fatto meglio, accumulando anche più rammarico, oltre che soldi. Ci riferiamo a chi ha realizzato il 5+1, fallendo l’impresa per uno solo dei due Euronumeri. Sono quattro in tutto: in Germania (2), Ungheria (1) e Finlandia (1). E sono stati premiati con 438mila euro circa, ognuno di loro. Nessuno dunque è riuscito a mettere la mani sul Jackpot, ma questo vuol dire che la sfida può essere più entusiasmante oggi. Non fatevi tradire dalle bizze del tempo, perché l’estate è alle porte, infatti l’Italia ha scaldato l’atmosfera. E allora, se ancora non lo avete fatto, giocate i vostri numeri: in ricevitoria, online o dalla app ufficiale.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

