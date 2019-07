Eurojackpot/ Estrazione oggi 5 luglio 2019: i numeri vincenti! (conc n 27/2019)

Si ricomincia: 10 milioni di euro in palio oggi con Eurojackpot. Si riparte dal montepremi base per l’estrazione di venerdì 5 luglio 2019, e questo vuol dire che il mese di giugno è stato chiuso alla grande. Il jackpot riparte da questa somma quando viene centrato il 5+2. E infatti la settimana scorsa c’è stato un fortunato giocatore che ha indovinato la combinazione vincente, conquistando così poco meno di 19 milioni di euro. Un premio da capogiro che ha senza dubbio cambiato la vita del fortunato possessore della schedina vincente. Quel che sappiamo è che la giocata è stata effettuata in Germania. Qui tra l’altro è stato centrato anche un 5+1 e ben tre 5+0, quindi l’ultima estrazione di Eurojackpot si è rivelata particolarmente fortunato per i tedeschi. Il 5+1 è valso 1,6 milioni di euro circa, mentre quasi 83mila euro sono finiti a coloro che hanno indovinato i cinque numeri vincenti, ma non i due Euronumeri. Tra questi, oltre ai tre tedeschi sopracitati, ci sono anche due giocate finlandesi, una danese e un’altra polacca.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

L’Italia è chiamata al riscatto allora nell’estrazione di oggi di Eurojackpot. La vincita più alta realizzata nel nostro Paese è stata di 4mila euro circa. Un bottino comunque interessante, che permetterà al fortunato di realizzare un progetto, appianare eventuali situazioni aperte o farsi un bel regalo. Ma questo è un gioco che può davvero cambiare la vita, e l’ultima estrazione lo dimostra. Attenzione allora a quando controllerete i numeri vincenti, perché ci sono ben 12 categorie di vincita, quindi le occasioni per raccogliere un bel premio sicuramente non mancano. Intanto la Germania guida la classifica dei Paesi più premiati tra i 18 in gioco: finora sono 35 i Jackpot vinti. L’Italia invece ha trionfato solo due volte nella primissima categoria, quindi c’è un bel gap da dover colmare. E l’occasione arriva oggi con la nuova estrazione di Eurojackpot. Pronti per un’altra serata di numeri e premi?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

