EUROJACKPOT/ Estrazione 7 giugno 2019: numeri vincenti di oggi (conc n 23/2019)

I numeri vincenti di Eurojackpot sono usciti: l’estrazione si è tenuta poco fa, quindi può scattare il controllo della combinazione fortunata. Sette numeri oggi possono cambiarvi la vita: sono i cinque più i due Euronumeri. In palio ci sono 42 milioni di euro per i tantissimi giocatori in giro per l’Europa. Questo infatti è un gioco che ci mette in sfida con altri Paesi. Sono 18 quelli che partecipano ogni venerdì all’estrazione di Eurojackpot. C’è stato il tanto desiderato 5+2? Se avete beccato solo qualcuno dei sette numeri vincenti non buttate subito via la schedina giocata in preda alla disperazione, perché ci sono 12 categorie di vincita. E tra queste potrebbe esserci una per voi e per la vostra giocata. Per scoprirlo non dovete fare altro che scoprire i numeri vincenti e procedere con la verifica della schedina di Eurojackpot, sperando che la fortuna sia passata dalle vostre parti per il weekend. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Ci sono 42 milioni di ragioni per partecipare oggi all’estrazione Eurojackpot: questo è il montepremi in palio per oggi, venerdì 7 giugno. È cresciuto nelle ultime settimane perché nessuno è riuscito a indovinare i numeri vincenti, cioè i cinque della combinazione fortunata più i due Euronumeri. Ma le occasioni per trionfare non mancano, infatti c’è quella di stasera. E poi ricordate che ci sono ben 12 categorie di vincita, questo vuol dire che le strade per vincere un ricco premio sono diverse. Pensiamo allora a chi la settimana scorsa ha fallito il 5+2 per un solo Euronumero. Pensate sia stato grande il rammarico? Forse, ma in tal caso sarà durato davvero poco, perché con il 5+1 i fortunati (cinque nel caso di venerdì scorso) hanno vinto poco meno di 370mila euro. Un bottino incredibile, come lo è a suo modo anche quello del 5+0, visto che i fortunati vincitori in questo caso hanno conquistato ben 108mila euro circa.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Prima ancora dei numeri vincenti, per Eurojackpot parlano chiaro quelli delle quote. L’Italia però deve sfruttare l’estrazione di oggi, venerdì 7 giugno 2019, come occasione di riscatto, perché nella scorsa estrazione non si è fatta notare. La vincita più alta è stata infatti di 248,50 euro grazie al 4+1, ma si può fare sicuramente meglio, come abbiamo avuto modo di raccontarvi. C’è stato anche il 4+2 da poco meno di 5mila euro. Un premio che può fare comodo per realizzare un piccolo progetto o, se si ha una situazione economica serena, per concedersi un regalo, magari una bella vacanza visto che l’estate sta finalmente arrivando. Quello che dovete fare, se ancora non ci avete pensato, è molto semplice: mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Il resto dovrete lasciarlo fare alla fortuna, sperando bussi alla vostra porta oggi… Fatevi trovare pronti!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

7 – 8 – 20 – 35 – 38

Euronumeri: 5 – 9

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA