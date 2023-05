Eurojackpot/ Estrazione venerdì 12 maggio: i numeri vincenti di oggi

EUROJACKPOT: L’ESTRAZIONE DI OGGI, 12 MAGGIO

Torna oggi, venerdì 12 maggio, al suo secondo appuntamento settimanale, l’estrazione dell’Eurojackpot, il gioco a premi che assegna un jackpot variabile ogni volta, fino ad un massimo di 120 milioni di euro, oltre ad altri numerosi e ricchissimi premi! Si tratta del 38esimo appuntamento annuale per questo concorso che, lo ricordiamo, si gioca, oltre che in Italia, anche in 18 altri paesi europei.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 maggio (conc. 37/2023)

Da tempo il montepremi dell’Eurojackpot non viene assegnato a nessun giocatore, ragione per cui la Dea Bendata potrebbe decidere, proprio oggi, di rendere ricco in qualche fortunato giocatore europeo, che auspichiamo essere italiano e tra i lettori di questo sito! Tentare la fortuna, inoltre, è veramente facilissimo e chiunque, anche i meno avvezzi ai giochi a scommesse, non troverà nessun problema a piazzare la sua giocata. Per giocare all’Eurojackpot, infatti, basta recarsi in una ricevitoria Sisal, o sul sito dedicato, indicando 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12. Attendendo poi la sera, quando verranno estratti i numeri vincenti, si potrà scoprire immediatamente se la propria scommessa vale qualcuno tra i ricchi premi in palio!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 5 maggio (conc. 36/2023)

EUROJACKPOT: PREMI ED ULTIME VITTORIE

Parlando dell’Eurojackpot e dei suoi premi qualche giocatore potrebbe essere, ora, tentato di piazzare la sua prima scommessa, tentando di acciuffare l’ambitissimo montepremi! In questo venerdì, lo ricordiamo, il jackpot ammonta a ben 20 milioni di euro, cresciuti dopo l’ultima estrazione in cui nessun giocatore è riuscito a centrare l’ambitissimo 5+2 (ovvero ad indovinare tutti e 7 i numeri estratti).

Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, avvenuta martedì 9 maggio, sono stati vinti complessivamente 5.790.174 euro! Tra i tanti giocatori che hanno vinto, però, nessuno è riuscito a segnare il punto da 5+2, valido per accedere al jackpot. Sono stati, invece, ben 2 i giocatori che hanno centrato il punto da 5+1, dal valore di 454.431,80 euro l’uno. Nove giocatori, tra cui un italiano di Barletta, hanno acciuffato il 5+0, che è valso 56.950,70 euro ad ognuno dei due. Sono, infine, stati ben 239.202 i giocatori a centrare il punto minore (ovvero 2+1) dal valore di 8,90 euro.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazioni di oggi, 2 maggio (conc. 34/2023)

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 12 MAGGIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE:

EURONUMERI:

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA