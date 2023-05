Eurojackpot/ Estrazione venerdì 19 maggio 2023: i numeri vincenti di oggi

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: JACKPOT DA 13 MILIONI

Anche oggi, venerdì 16 maggio, ci sarà una nuova estrazione dell’Eurojackpot, che come ogni martedì e venerdì dà la possibilità ai giocatori di tutti i Paesi europei di vincere prestigiosi premi. Si tratta di un concorso europeo con un’estrazione che si tiene in diretta a Helsinki, in Finlandia e permette di vincere un jackpot che va dai 10 ai 120 milioni. Il jackpot di oggi è di 33 milioni non avendo indovinato nessuno nell’ultima estrazione il 5+2.

Ricordiamo che si può giocare semplicemente scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In totale vanno allora scelti sette numeri. Non esiste però solo da giocata semplice: si può anche optare per una combinazione casuale, in modo che sarà il sistema a scegliere al posto del giocatore indeciso. Dopo avanzata la giocata, bisognerà attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot che si tiene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Come funziona l’Eurojackpot e quanto si può portare a casa indovinando i numeri vincenti? La cifra massima arriva indovinando sette numeri, dunque i 5+2: in questo caso, il fortunato vincitore potrà portare a casa una cifra importantissima, che oggi è di 33 milioni. Ma come funziona il jackpot del concorso europeo? Si parte da una somma “base”, di 10 milioni, fino a quella massima di 120 milioni di euro. Ogni volta che un giocatore indovinerà la combinazione di sette numeri, si azzera nuovamente il jackpot, tornando proprio a 10 milioni. Nell’ultima estrazione, quella del 16 maggio, nessun fortunato ha centrato il 5+2 e neppure il 5+1. In quattro hanno invece indovinato il 5, portando a casa 143.281,40 € ciascuno. Per i punti 4+2 sono stati 17 i giocatori che hanno portato a casa 5.560,90 € ciascuno.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 19 MAGGIO 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











