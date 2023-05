Eurojackpot/ Estrazione venerdì 26 maggio 2023: i numeri vincenti di oggi

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CONCORSO 42 DEL 2023

Anche oggi, 26 maggio, come avviene ogni martedì e venerdì, l’appuntamento sempre lo stesso con i numeri vincenti dell’Eurojackpot. In questo concorso numero 42 del 2023, quali saranno i numeri fortunati che permetteranno di vincere un jackpot ricchissimo a chi deciderà di giocare? Ricordiamo che l’estrazione dei numeri fortunati del concorso europeo avviene a Helsinki, in Finlandia, in diretta. Si potrà dunque seguire live l’estrazione per scoprire se i propri numeri siano quelli fortunati.

Nel concorso di oggi ci sono in palio 42 milioni di euro. Ma come si partecipa? Per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Dunque, in totale sono sette i numeri da giocare. Se si è indecisi si può anche richiedere una combinazione casuale, senza dover scegliere su quali numeri puntare. Una volta avanzata la giocata, va solo attesa l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot. che si tiene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Chi indovinerà tutti i numeri vincenti dell’Eurojackpot porterà a casa una cifra importantissima, anche se non la più alta possibile nel concorso. Il jackpot di oggi, 26 maggio, è infatti di 42 milioni di euro. Ricordiamo che si va da 10 milioni fino a 120: ogni volta che un giocatore indovina i 5+2 numeri, si azzera il montepremi e torna a 10 milioni. Ormai da qualche estrazione non avviene la maxi vincita e il montepremi infatti comincia ad alzarsi. Nell’ultima giocata, di martedì 23 maggio, nessuno ha indovinato il 5+2 ma un fortunato ha messo a segno il 5+1 portando a casa 1.095.941,70 €. I due giocatori che hanno invece indovinato i cinque numeri hanno vinto 309.030,00 €. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 426.345 premi, per un totale di 6.976.972 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 26 MAGGIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











