EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 5 maggio (conc. 36/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 5 MAGGIO: I NUMERI VINCENTI

Nell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, quali saranno i numeri fortunati che daranno la possibilità ai giocatori europei di vincere fino a 10 milioni di euro? Ricordiamo che il gioco si tiene ogni martedì e venerdì con estrazione che avviene in diretta a Helsinki, in Finlandia. Il concorso dell’Eurojackpot permette di vincere preziosi premi: il jackpot va da 10 a 120 milioni e si azzera ogni qualvolta qualcuno metta a segno l’incredibile vincita del 5+2, come successo proprio nella giornata del 2 maggio.

Anche oggi nella capitale finlandese sono stati sorteggiati i numeri vincenti. Sul Sussidiario.net, come ogni martedì e venerdì, ve li proponiamo insieme a qualche reminder e i dati relativi alla scorsa estrazione. Ricordiamo inoltre che per controllare i numeri giocati e capire se siano quelli estratti, bisognerà conservare la schedina e poi controllarla utilizzando il sito ufficiale o portandola in ricevitoria. Sul sito, nella sezione “Verifica vincita”, si può controllare quali siano i numeri vincenti. In alternativa si può utilizzare il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 19 MILIONI DI EURO

Nuovo appuntamento con l’estrazione dell’Eurojackpot, che come ogni martedì e venerdì regala la possibilità di vincere preziosissimi premi in tutti i Paesi europei. Si tratta infatti di un concorso europeo, con l’estrazione che si tiene a Helsinki, in Finlandia. Si può giocare semplicemente scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Sono sette, dunque, i numeri da giocare per provare a vincere i milioni in palio.

Se non si sa quali numeri giocare, si può richiedere una combinazione casuale, in modo che sarà il sistema a scegliere al posto del giocatore. È infatti la soluzione migliore per chi voglia affidarsi completamente alla fortuna senza dover necessariamente scegliere in prima persona. Ricordiamo anche che una volta avanzata la giocata, va solo attesa l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot. Questa si tiene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Quali sono i premi dell’Eurojackpot? Chi indovinerà i sette numeri, dunque i 5+2, potrà portare a casa una cifra importantissima che in questo momento è di 10 milioni. Infatti, ricordiamo che il jackpot va da 10 fino alla maxi somma di 120 milioni di euro. Ogni qual volta un giocatore indovinerà la combinazione di sette numeri, però, si azzera nuovamente il jackpot e torna proprio a 10 milioni. Nell’ultima estrazione, quella del 2 maggio, un fortunatissimo è infatti riuscito a indovinare il 5+2: ha così portato a casa 13.654.127,00 €. Un altro giocatore ha indovinato il 5+1 ottenendo 872.930,30 €. In 7 hanno ottenuto 70.327,40 € ciascuno indovinando 5 numeri. In totale sono stati assegnati 278.367 premi, per un totale di 19.224.118 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 5 MAGGIO 2023

Combinazione vincente

30 – 33 – 18 – 17 – 35

Euronumeri

8 – 6

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











