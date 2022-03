Eurojackpot/ Numeri vincenti 29 marzo: oggi debutta nuova estrazione (conc 13/2022)

Eurojackpot si rinnova e sdoppia: ora sono previste due nuove estrazioni a settimana, quindi le occasioni di vincita raddoppiano. Infatti, oggi martedì 29 marzo è in programma un nuovo concorso. La modalità di gioco resta semplice: bisogna sempre mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di due euro. Poi bisogna sperare di aver centrato una delle 12 categoria di vincita, dal 5+2 al 2+1. L’auspicio è ovviamente quello di centrare il 5+2, perché garantisce la vittoria di un Jackpot sempre milionario che tra l’altro corre molto veloce.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 marzo 2022 (conc 12/2022)

Cosa cambia allora con il nuovo Eurojackpot? Le principali novità sono il montepremi, che da 10 milioni vola velocemente fino a 120 milioni di euro, e poi il numero di estrazioni settimanali, che appunto diventano due, una il martedì e l’altra il venerdì. Per giocare a Eurojackpot e mettersi in lizza per l’estrazione ci si può recare in ricevitoria, altrimenti si può giocare online o tramite l’app ufficiale Eurojackpot.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 marzo 2022 (conc 11/2022)

EUROJACKPOT, L’ULTIMA RICCA VINCITA ITALIANA

Con l’arrivo della bella stagione c’è un’aria frizzantina, una voglia di fiorire a cui contribuisce anche Eurojackpot con le sue nuove estrazioni. Una vincita importante in Italia è stata realizzata a inizio mese, quando un fortunato giocatore italiano ha realizzato un ricchissimo 5+1 centrando tutta la combinazione estratta e uno dei due Euronumeri una vincita straordinaria di quasi mezzo milione di euro, per la precisione 457.490,60 di euro.

La sfida alla Fortuna, dunque, può rivelarsi molto interessante, come nel caso del fortunato di Chioggia, in provincia di Venezia. Lì è stata effettuata la giocata. Chi sarà travolto dalla fortuna nell’estrazione di oggi di Eurojackpot? La dea bendata potrebbe decidere di bussare alla vostra porta, quindi dovrete farvi trovare pronti. Noi lo faremo per raccogliere i numeri vincenti dell’estrazione odierna e fornirveli così da procedere con la verifica.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 marzo 2022 (conc 10/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 29 MARZO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA