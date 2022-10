Eurojackpot, numeri vincenti di oggi/ Estrazione venerdì 21 ottobre (conc 72/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: RICCO MONTEPREMI

Siamo finalmente arrivati a venerdì e, come d’abitudine, è arrivato il momento di una nuova, attesissima, estrazione dell’Eurojackpot. In palio in questo venerdì 21 ottobre, ci sono la bellezza di 82 milioni di euro che qualche fortunato giocatore potrebbe acciuffare. Le estrazioni dell’Eurojackpot, lo ricordiamo, vengono fatte esclusivamente il martedì e il venerdì, ma con cadenza regolare ogni settimana e il jackpot potrebbe raggiungere anche l’esorbitante somma di 120 milioni di euro, soglia fissata come massima.

EUROJACPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 18 ottobre (conc. 71/2022)

Le modalità di gioco dell’Eurojackpot sono veramente facilissime ed estremamente intuitive. Basterà, infatti, indovinare 5 numeri compresi tra l’1 e il 50, ed altri 2 Euronumeri, compresi tra 12, al costo complessivo di 2 euro. Le vincite, invece, variano parecchio in base a quanti dei 5+2 numeri si indovinano. Questa alternativa (5+2) costituisce il massimo, mentre si può vincere anche con la combinazione 2+1 (quindi 2 numeri classici e 1 euronumero). Per giocare, invece, si potrà agire in diversi modi, tra i quali il più comodo è sicuramente il portale dedicato al gioco. Si può giocare anche tramite l’app dedicata, oppure recandosi in ricevitoria nel caso non si sia molto avvezzi alla tecnologia.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 14 ottobre (conc 70/2022)

EUROJACKPOT: LE ULTIME VINCITE

Ora cerchiamo di capire, mentre attendiamo l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, venerdì 21 ottobre, cosa sia successo in occasione dell’ultime estrazione, sia per quanto riguarda i numeri usciti, che per quanto riguarda i premi vinti. Nell’estrazione di martedì 18 nessun giocatore è riuscito ad acciuffare il montepremi massimo totalizzando i tanto agognati 5+2 punti. Un fortunatissimo giocatore, però, ha indovinato 5+1 punti, vincendo quasi 1 milione e 300 mila euro. Due giocatori, invece, si sono portati a casa 366mila euro, totalizzano 5+0 punti. La combinazione vincente nell’estrazione di martedì era 13 18 24 34 50, mentre i due Euronumeri erano 5 e 6.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 ottobre (conc 69/2022)

L’ultima importante vincita in Italia risale al 16 settembre, quando un pensionato di Trento ha vinto la bellezza di 146mila euro. Siamo, però, certi che la fortuna tornerà a baciare qualche fortunato giocatore italiano all’interno di questo gioco a premi che tocca altri 17 paesi oltre al nostro. In palio nell’Eurojackpot son garantiti almeno 10milioni a settimana, mentre il montepremi massimo non può superare i 120milioni.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 14 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA