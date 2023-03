ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Appuntamento anche oggi con l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, in questo venerdì 10 marzo 2023. Come ogni martedì e venerdì, in Europa si potrà tentare la fortuna con questo concorso, arrivato alla 20esima estrazione del 2023. Ricordiamo infatti che il sorteggio dell’Eurojackpot si tiene ogni martedì e venerdì e si tratta di un concorso che coinvolge 18 Paesi europei.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

Per partecipare all’Eurojackpot basta scegliere 5 numeri su 50 e anche 2 Euronumeri su 12: una modalità molto semplice. Si potrà giocare puntando 2 euro, cifra che permette di avanzare la propria giocata con una schedina in ricevitoria ma anche online, sul sito oppure tramite app ufficiale. I premi del gioco non sono fissi e dipendono dalla combinazioni e anche dal numero dei vincitori. Ricordiamo che per portare a casa qualcosa si parte da un minimo con la combinazione 2+1, mentre il premio più sostanzioso arriva naturalmente con il 5+2.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

In attesa di scoprire i numeri fortunati del concorso di oggi, andiamo a vedere quanto è successo nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot. Nell’estrazione del 7 marzo 2023, i numeri vincenti sono stati 4, 11, 12, 16 e 42. Gli Euronumeri invece 3 e 5.

Nessuno ha indovinato i Punti 5+2 ma un fortunatissimo è riuscito ad azzeccare i punti 5+1, portando a casa la maxi cifra di 2.787.155,80 €. Due i vincitori che hanno indovinato 5 numeri, per una vincita ciascuno di 294.958,70 €. 18 i punti 4+2 per 5.405,80 € ciascuno, mentre a seguire tante altre vincite di poco conto. Il montepremi del concorso del 7 marzo è stato di 12.163.247,00 €.

Cannabis: università cattolica apre un corso/ Teologo: "Discutibile ed illegale"

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 10 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA