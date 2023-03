Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 7 marzo (conc. 19 del 2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO?

Ultimissime ore prima dell’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, martedì 7 marzo 2023. Il jackpot di questo diciannovesimo concorso ha raggiunto i 25 milioni di euro, una cifra che ancora si distanzia dal massimo montepremi di 120 milioni di euro ma che è sufficiente a far ingolosire gli scommettitori europei. Il sorteggio dell’Eurojackpot si tiene ogni martedì e venerdì e si tratta di un concorso che coinvolge ben 18 Paesi europei

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 marzo (conc. 18 del 2023)

Per partecipare all’Eurojackpot basta scegliere 5 numeri su 50, e anche 2 Euronumeri su 12. Il costo della giocata è pari a 2 euro, cifra che consente di compilare l’apposita schedina in ricevitoria ma anche online, sul sito oppure tramite app ufficiale. I premi del gioco non sono fissi. Infatti, dipendono dalla combinazioni che siete riusciti a indovinare e dal jackpot in palio. Si parte da un minimo con la combinazione 2+1, mentre il premio più sostanzioso arriva naturalmente con il 5+2.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 28 febbraio (conc. 17/2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Mentre aspettiamo il momento dell’estrazione odierna dell’Eurojackpot, possiamo approfittarne per capire che cosa è successo durante il precedente concorso, il numero diciotto che si è tenuto venerdì 3 marzo scorso. La combinazione fortunata della scorsa settimana era: 1 – 18 – 37 – 46 – 48 a cui aggiungere gli Euronumeri 3 – 7. Venerdì in tutta Europa non sono stati azzeccati nessun 5+2 e neanche alcun 5+1. È andata un po’ meglio con la combinazione 5+0, acchiappata da due fortunati scommettitori in Spagna e in Svezia. Ciascuno di loro ha potuto portare a casa l’interessante cifra di 490.954,30 euro. Il jackpot per oggi, 7 marzo 2023, è dunque salito a 25 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 24 febbraio (conc. 16/2023)

Gli scommettitori più affezionati alle proprie combinazioni possono decidere di giocare gli stessi numeri in più di un concorso. In che modo? È sufficiente scegliere di giocare in abbonamento per un numero minimo di 2 estrazioni e un massimo di 10. Chi compila una schedina fisica dovrà barrare il numero di concorsi consecutivi, mentre chi scommette online dovrà selezionare appunto l’opzione “gioca in abbonamento”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 7 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA