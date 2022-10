EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 4 ottobre (conc. 67-2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 4 OTTOBRE

Ed eccoci nuovamente collegati con il mondo Eurojackpot per la prima estrazione di ottobre: altro che Champions League, dopo un’attesa spasmodica dei giocatori in tutta Europa siamo giunti al momento della verità con i numeri vincenti appena estratti dell’ultimo concorso Eurojackpot, il 67-2022. Allora, tutti pronti per scoprire insieme se l’euro-dea bendata ha premiato proprio voi in questo martedì 4 ottobre 2022, tra l’altro giorno di San Francesco patrono dell’Italia e dell’intera Europa?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 30 settembre (conc 66/2022)

Appena qui sotto siamo in grado di presentarvi belli freschi tutti i numeri vincenti appena estratti dal “magic touch” dell’Eurojackpot: sia mai che qualcuno proprio oggi abbia la straordinaria possibilità di mettere le mani sul fatidico e magnifico Jackpot da svariati milioni di euro. Vi ricordiamo giusto appena prima di “svenire” sul vostro divano – ve lo auguriamo! – per l’incredibile vittoria, che vi sono svariate modalità di verifica delle giocate: ricevitoria, SisalTv e ovviamente il caro vecchio “IlSussidiario.net”, per non parlare dei portali telematici ufficiali di Eurojackpot e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 27 settembre 2022 (conc-65-2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

48 – 49 – 17 – 42 – 43

EURONUMERI

3 – 7

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

I numeri vincenti dell’estrazione Eurojackpot sono giunti: il magico gioco che mette in palio un ricchissimo jackpot tutto “europeo”, davvero di facilissima giocabilità, ricordiamo prevede che si debbano individuare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 per una spesa massima di soli 2 euro. Quindi, la giocata giusta è stata la vostra a sto giro? Le scommesse ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere eseguite non soltanto in ricevitoria, ma anche via web, servendosi, qualora lo si voglia, anche dell’app ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 settembre 2022 (conc 64/2022)

Durante lo scorso concorso dell’Eurojackpot giocato il 30 settembre 2022 purtroppo nessun 5+2 è stato realizzato in nessuna parte d’Europa: due fortunati giocatori europei hanno invece azzeccato il 5+1 portandosi a casa la bellezza di 885mila euro a testa, così come sono stati sempre altri 2 ad aggiudicarsi il 5+0 con quasi 500mila euro vinti in un sol colpo. In 36 – ma sempre nessuno in Italia – hanno poi realizzato il 4+2 da 4,5mila euro, mentre sono ben 16 gli italiani che con il 4+1 si sono vinti ben 300 euro con cui pagarsi magari un bel weekend fuori porta con la propria famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA