I paesi Nato confinanti con la Russia hanno dichiarato di voler tornare all'uso delle mine antiuomo per prevenire una invasione

In previsione di una minaccia di invasione russa, L’Europa sta costruendo una nuova cortina di ferro ai confini, con milioni di mine antiuomo posizionate strategicamente dalla Lapponia alla Polonia come misura difensiva. Il quotidiano The Telegraph, ha analizzato i piani degli strateghi militari di paesi NATO che confinano con la Russia: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, che hanno annunciato di essere disposti a dotarsi di qualsiasi mezzo di deterrenza, anche, se necessario di ricorrere al dispiegamento di mine antiuomo, nonostante le regole internazionali prevedano una proibizione, che potrebbe essere aggirata uscendo dalla Convenzione di Ottawa del 1997.

Il Trattato infatti prevede il divieto di utilizzo di questo tipo di armi, oltre alla produzione lo stoccaggio e la vendita, con conseguente obbligo di distruzione immediata nei territori di competenza degli stati membri. Tuttavia, questa regola potrebbe essere infranta, soprattutto dopo che la Russia con l’invasione dell’Ucraina, ha imposto un maggiore livello di attenzione protezione, che potrebbe includere anche azioni di questo tipo con ritorno a sistemi che solo qualche tempo fa venivano considerati abominevoli.

Paesi Nato confinanti con la Russia potrebbero uscire dalla Convenzione di Ottawa e tornare all’uso delle mine antiuomo

Per combattere la minaccia dalla Russia, gli stati NATO confinanti potrebbero decidere di uscire dalla Convenzione di Ottawa e ricorrere al dispiegamento di mine antiuomo, da posizionare ai confini per scoraggiare una invasione. Il quotidiano britannico The Telegraph ha sottolineato come, l’intenzione di violare gli accordi internazionali, giustificata dai paesi come misura necessaria a proteggere i territori, non sia stata ostacolata dagli altri membri che invece in passato avevano sostenuto ampie battaglie contro l’uso di tali sistemi.

In caso di uscita dal trattato, la posizione più a rischio sarebbe quella della Lituania, che si trova in una posizione strategica e pericolosa, perchè confinante anche con la Bielorussia e zona di passaggio e di trasporto armi NATO in caso di attacchi ai paesi baltici.

Le mine in questo caso sarebbero posizionate vicino ad alcuni villaggi, nei quali gli abitanti affermano di vivere con il terrore che un giorno Putin possa decidere di arrivare per estendere il territorio. Il ministro della difesa lituano si è dichiarato favorevole all’uscita dalla Convenzione, perchè sostiene che questo abbia peggiorato il rischio per la sicurezza, e ha sottolineato: “mentre gli stati europei distruggevano le proprie scorte, la Russia produceva attivamente più mine terrestri di qualsiasi altro paese al mondo, accumulandone oltre 26 milioni entro il 2024, molte delle quali ora uccidono o mutilano gli ucraini“.