Europa e futuro, Meeting Rimini 2022/ Diretta video streaming: Gentiloni e Metsola

“EUROPA E FUTURO”, MEETING RIMINI 2022: INCONTRO CON GENTILONI E VITTADINI

“Europa e futuro“, il titolo per il secondo incontro della prima giornata del Meeting di Rimini 2022. Si tratta di uno dei più attesi, anche perché interverrà Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari economici. Parteciperà anche Elena Mazzola, presidente della Ong Emmaus, ma è prevista anche la proiezione del video messaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. A introdurre l’incontro Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Il dibattito su “Europa e futuro”, organizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Hines, Engineering, Confagricoltura, Avvenire, BI-MU biennale della macchina utensile, si terrà alle ore 15:00 di oggi, sabato 20 agosto 2022, presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3, ma potrà essere seguito anche in diretta tv e video streaming.

A garantire la diretta tv dell’incontro “Europa e futuro” al Meeting di Rimini 2022 Sky e Rai, entrambe con i loro canali all news. L’emittente satellitare con Sky Tg24, mentre la tv di Stato con RaiNews. Ma è disponibile anche la diretta video streaming dell’appuntamento. Oltre che tramite il canale YouTube del Meeting di Rimini 2022, il cui video vi riportiamo in fondo alla pagina, anche tramite Quotidiano Nazionale e Repubblica TV.

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO INCONTRO GENTILONI-VITTADINI DALLE ORE 15

Al Meeting di Rimini 2022 ci si confronta, dunque, su Europa e futuro, un tema non solo attuale, ma di vitale importanza, visto lo scenario internazionale. Dunque, ci si chiede quale Europa ci si debba attendere nei prossimi anni, nella consapevolezza però che è un processo di cui si è parte integrante. Proprio alla luce di ciò bisogna valutare i dossier al centro dell’azione politica, economica e sociale delle istituzioni europee, che possono giocare un ruolo fondamentale in questo scenario geopolitico mutato del tutto e soprattutto difficile da decifrare, visto che l’orizzonte si è fatto molto più incerto. «Dobbiamo mantenere l’unità ed essere pronti a rispondere a una situazione in evoluzione, se necessario», ha dichiarato nelle scorse settimane Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari economici.

Invece Roberta Metsola nelle ultime settimane ha parlato del futuro dell’Europa in relazione alla guerra in Ucraina: «Con le sue azioni, è chiaro che la Russia vuole tornare a un passato che avevamo consegnato ai libri di storia. Un passato in cui l’integrità geografica dell’Europa e la libertà dell’Europa di scegliere con chi cooperare e come integrarsi è messa in discussione. Per lui il vero nemico sono la democrazia, la libertà e la verità. Il nostro stile di vita è visto come una minaccia all’autocrazia. Questo è ciò che è in gioco. È un passato a cui non possiamo tornare», le sue parole nel corso dell’intervento in video collegamento al Parlamento di Kiev, in occasione della Giornata dello Stato ucraino.













