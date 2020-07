EUROPA LEAGUE, IL TABELLONE/ Partite e accoppiamenti: Inter meglio della Roma

E’ stato effettuato il sorteggio del tabellone di Europa League, con la competizione che andrà in scena in Germania ad agosto: le sedi sono situate nella regione Nord Renania-Vestfalia: si tratta di Colonia, Dusseldorf, Gelsenkirchen e Duisburg. I quarti, sempre in gara secca e a porte chiuse, sono in programma il 10-11 agosto; le semifinali il 16-17; la finale a Colonia il 21 agosto. Tutti appuntamenti che non si sovrapporranno con quelli di Champions in modo da avere un periodo ininterrotto di match internazionali tra il 10 e il 23 agosto. Al contrario della Champions League, tutti gli ottavi di Europa League devono essere ancora completati e, nel caso di Inter e Roma, del tutto disputati. Nerazzurri e giallorossi giocheranno in gara secca rispettivamente contro Getafe e Siviglia prima di accedere eventualmente alla final eight tedesca. In caso di passaggio del turno nel doppio confronto italo-spagnolo, ci sarà un cammino potenzialmente più agevole per l’Inter piuttosto che per la Roma, anche se al momento si è ancora nel campo delle supposizioni con gli ottavi ancora da terminare.

TABELLONE EUROPA LEAGUE: ROMA, OSTACOLI DALLA PREMIER

Roma-Siviglia e Inter-Getafe si sfideranno in gara unica, il 5 e 6 agosto a Gelsenkirchen e Duisburg. I giallorossi hanno un avversario ostico che ha quasi messo in tasca la qualificazione alla prossima Champions League: in caso di vittoria, dovranno affrontare la vincente tra Wolverhampton e Olympiakos, con gli inglesi che difenderanno al Molineux il pari con gol, 1-1, dell’andata. Avversario potenzialmente difficile è già giustiziere, ormai quasi un anno fa, del Torino nei preliminari della competizione. In semifinale poi c’è lo spauracchio Manchester United, che dovrà comunque, già ipotecata la qualificazione ai quarti, vedersela con una tra Copenaghen e Basaksehir. L’Inter invece dovrà prima sbrigarsela col coriaceo Getafe del tecnico Bordalas, definito discepolo del Cholo Simeone per il carattere agguerrito delle sue squadre. In caso di approdo ai quarti, l’Inter dovrà vedersela col Bayer Leverkusen, a meno che i tedeschi in casa non sciupino il 3-1 dell’andata contro i Rangers. In semifinale, potenzialmente una tra Basilea e Shakhtar Donetsk: tutte squadre dall’ampia esperienza internazionale, ma tecnicamente alla portata dei nerazzurri.



