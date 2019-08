Europa League, sorteggio gironi/ Diretta streaming video: avversari di Lazio e Roma

Oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo alle ore 13 andrà in scena in diretta il sorteggio dei gironi della Uefa Europa League 2019/20. Nella giornata di giovedì è andato in scena il ritorno dei play off, ultimo turno della cavalcata dei preliminari che ha qualificato le ultime formazioni alla fase a gironi. Non ce l’ha fatta il Torino, battuto al Molineux Stadium dal Wolverhampton che già era passato all’andata all’Olimpico nel capoluogo piemontese. Per il secondo anno consecutivo l’Italia avrà due sole squadre in Europa League (l’anno scorso era stata l’Atalanta a non superare i preliminari) e saranno nella fattispecie le squadre romane. La Lazio, vincitrice della Coppa Italia, e la Roma, sesta in classifica nella scorsa Serie A ma qualificata direttamente ai gironi grazie al forfait del Milan. Entrambe le formazioni capitoline partiranno dalla prima fascia nel sorteggio. La Roma ha in assoluto il quarto coefficiente tra i club partecipanti alla fase a gironi della competizione, la Lazio il dodicesimo, l’ultimo utile. I biancocelesti sono rientrati tra le teste di serie grazie alla qualificazione di Olympiakos, Ajax e Club Bruges ai gironi di Champions League, tre club che in caso di retrocessione avrebbero tolto il posto alla squadra di Simone Inzaghi.

LE FASCE DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Ecco le quattro fasce del sorteggio che suddividerà le formazioni partecipanti in dodici gruppi da quattro formazioni ciascuno. Prima fascia: Siviglia, Arsenal, Porto, ROMA, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, LAZIO. Seconda fascia: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte. Terza fascia: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir. Quarta fascia: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes. Dunque stessi rischi per le formazioni capitoline, con PSV Eindhoven, Sporting Lisbona e le tedesche Eintracht e Monchengladbagch maggiori insidie in seconda fascia. Da evitare sopratutto Saint-Etienne, Getafe, Espanyol, Rennes e Wolverhampton in terza fascia, più abbordabile la quarta fascia in cui solo i Rangers Glasgow sembrano tecnicamente insidiosi.

LE DATE: SI COMINCIA IL 19 SETTEMBRE

Dopo il sorteggio dei gironi della nuova Europa League 2020 si procederà anche alla compilazione del calendario dei vari incontri. Le partite della prima giornata della fase a gironi si giocheranno giovedì 19 settembre, la seconda giornata il 3 ottobre, la terza il 24 ottobre, la quarta il 7 novembre, la quinta il 28 novembre e la sesta il 12 dicembre. Poi si procederà al sorteggio dei sedicesimi di finale, fissato in calendario per il il 16 dicembre. I sedicesimi si disputeranno il 20 e il 27 febbraio, poi il 28 febbraio ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale che si disputeranno il 12 e il 19 marzo. Il 20 marzo sorteggio dei quarti e delle semifinali, che come l’anno scorso saranno stabiliti come un tabellone tennistico. L’andata dei quarti di finale si disputerà il 9 aprile, il ritorno il 16 aprile. Le semifinali invece si giocheranno il 30 aprile e il 7 maggio. Infine, finalissima mercoledì 27 maggio presso il Gdansk Stadium di Danzica, in Polonia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2019/20 si potrà seguire in diretta tv via satellite per gli abbonati Sky sui seguenti canali (inizio alle ore 13): Sky Sport 24, canale 200; Sky Sport Football, canale 203; Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky. La diretta streaming video via internet dell’evento sarà disponibile sia per gli abbonati Sky che si collegheranno sul sito skygo.sky.it, sia per gli abbonati DAZN, visto che Eurosport da questa stagione è visibile sulla piattaforma streaming. In chiaro per tutti c’è comunque la possibilità di seguire via internet cerimonia e sorteggio, collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito uefa.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA