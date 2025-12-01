Il (potenziale) asse occulto tra Russia, Cina e USA per sfibrare l'Unione Europea: il programma, le fonti di "DataRoom" e i possibili scenari

ESISTE UN ASSE TRA USA E RUSSIA PER SPARTIRSI IL FUTURO DELL’EUROPA?

I Paesi in Occidente, specie in Europa, non si possono considerare realmente “fuori” dalla guerra in Ucraina vista la presenza e il sostegno che UE e NATO hanno dato in questi 4 anni al Governo di Zelensky in Ucraina: pensare però che vi sia un effettivo “asse occulto” che dalla Russia agli Stati Uniti ritenga giusto disfarsi dell’Unione Europea, rimane ancora acerbo per prove e scenari al momento attuale.

Lo ha messo in evidenza l’analisi “Dataroom” di Milena Gabanelli sul “Corriere della Sera”, unendo diversi elementi – il documento del Ministero della Difesa italiana sulla guerra ibrida lanciata dalla Russia contro l’Europa, ma anche le evoluzioni a Mosca e da Washington sullo stato reale delle trattative di pace – per formulare una tesi piuttosto spericolata, anche se non priva del tutto di fondamento. Secondo la giornalista del “CorSera” vi sarebbe un asse “chiaro” di nemici dell’Europa, con Russia, Iran, Cina e Nord Corea, a cui però andrebbe aggiunto indirettamente la spinta ultra conservatrice made in Usa, come emerge da alcuni documenti messi a dibattito dal think thank “Heritage Foundation”.

La Presidenza Trump è data come molto vicina a quella corrente del conservatorismo americano che teorizza la possibilità di una Europa che ritorni alle “nazioni” e che venga meno nel progetto di Unione Europea a tutto tondo. La tesi di Gabanelli – e dello stesso think thank americano – è che accanto all’alleanza anti-UE messa in campo dalla Russia di Putin dopo l’invasione della Crimea nel 2014 (che avrebbe usato le forniture di gas e petrolio a prezzi convenienti per l’Europa, per “frenare” le reazioni soprattutto della Germania), vi sia anche un parallelo progetto della Heritage per un “grande reset” degli equilibrio geopolitici in Europa.

Gli investimenti in quasi 110 miliardi di dollari versati da vari think thank conservatori americani in Europa dal 2022 fino ad oggi, commenta Gabanelli, sono la prova che qualcosa si sta “ipotizzando” negli States circa l’indebolimento del sistema di potere monolitico di Bruxelles.

LA “GUERRA IBRIDA”, LE MINACCE ALL’OCCIDENTE E LE INDISCREZIONI CHOC DALLA NATO

A scuotere ulteriormente gli animi già iper tesi si aggiungono le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, intervistato oggi dal Financial Times: «stiamo studiando e valutando attacchi ibridi preventivi alla Russia per preservare la difesa dell’UE». Alla vigilia del viaggio dell’inviato americano Witkoff dal Presidente russo Vladimir Putin, è immediata la replica a stretto giro del Cremlino che in merito alle indiscrezioni sulla NATO che valuterebbe un attacco ibrido preventivo commenta con un tranciante «sono irresponsabili», in quanto «minano gli sforzi di pace» nelle settimane di negoziati per la fine della guerra in Ucraina.

La portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, parlando delle indiscrezioni poste da Cavo Dragone sulle mosse della NATO, considera tale volontà come un passo «estremamente irresponsabile», volendo muoversi ulteriormente verso «una possibile escalation». Ed è proprio lo spauracchio della guerra che viene agitato anche dietro alle possibili risposte che Bruxelles potrebbe “inviare” ai propri avversari in caso di un effettivo asse occulto che da Cina e Russia passa anche per gli Stati Uniti.

Avere un’Europa divisa conviene a Mosca come a Washington anche se forse è prematuro ritene sullo stesso piano le istanze economiche-commerciali che può avere in mente Trump (che resta comunque alleato in NATO e G7 all’Europa) dal desiderio di allungare e ampliare l’influenza politica-militare di Putin e Xi Jinping su parte del mondo occidentale: unirsi lanciando una guerra contro i “nemici” dell’Europa (anche ritardando eventualmente la pace in Ucraina, ndr) è uno dei temi che si sta discutendo nelle segrete stanze della Commissione Von der Leyen, con notevoli problemi di leadership e di effettiva convinzione che serva una UE più forte e non una maggiore coesione delle varie istanze dei singoli Stati europei.