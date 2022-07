Europe e Bandolero: chi sono e carriera/ Scelta sbagliata per i fan di Techetechetà

Bandolero: che fine hanno fatto dopo Paris Latino

La puntata in onda questa sera, domenica 31 luglio, di Techetechetè su Rai 1 avrà come soggetto le “meteore”, artisti del passato che hanno avuto un successo strepitoso, salvo poi sparire quasi completamente dalla circolazione. Tra i tanti artisti che si susseguiranno nella trasmissione figurano in questa serata anche gli Europe e i Bandolero, gruppi formatisi nei primi anni ‘80 e che hanno avuto uno strepitoso successo nei loro primi anni di carriera.

Lu Colombo e Alberto Camerini: chi sono e carriera/ La cantante di Maracaibo e l'Arlecchino del rock

I Bandolero si sono formati in Francia nel 1983 (peraltro anno di debutto anche degli Europe) dalla volontà dei fratelli Carlos e José Perez, forti dell’esperienza che entrambi avevano maturato nel gruppo Guilty Razors (anche questo ormai sparito dalla circolazione), assieme all’amico Jill Merme-Bourezak. Nel 1983 erano sulla bocca di tutto dopo la pubblicazione del singolo Paris Latino, tormentone indiscusso di quella estate in gran parte dell’Europa, arrivando all’undicesimo posto nella classifica delle vendite italiane dell’83. La loro fortuna, però, si esaurì presto, e dopo la pubblicazione dei singoli Cocoloco e Conquistador la loro carriera sembrava ormai prossima alla conclusione. Nell’88 e nell’89 pubblicarono i due singoli Bagatelle e Reves Noirs, che non ottennero alcun successo, costringendo la band ad interrompere la loro carriera dopo appena 5 singoli pubblicati in altrettanti anni. Da quel momento non sembrano esserci state mai più notizie significative sulla band, né sui suoi ex membri.

Alessandro, chi è il figlio segreto Pippo Baudo/ La scoperta a 30 anni dopo una tragedia

Europe: chi sono e carriera degli artisti di “The final countdown”

Uno degli altri gruppi, oltre ai Bandolero, che troveranno posto nella puntata di questa sera di Techetecheté sono gli Europe, band svedese formatasi nel 1981 e che fu per lungo tempo sulla bocca di tutti. Debuttarono nel 1983 con la pubblicazione del loro primo album in studio, Europe, seguito l’anno successivo da Wings of Tomorrow che li consegnò al grande pubblico. Considerati tra i massimi esponenti dell’hard rock melodico, con la pubblicazione degli album The Final Countdown (1986) e Out of This World (‘88), entrarono nella top 20 della prestigiosa classifica musicale Billboard 200. Arrivati al 1993, con 13 anni carriera e 5 album in studio di grande successo, decisero di prendersi una pausa, esasperati, stressati e incapaci di sopportarsi a vicenda.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati?/ La rottura e i rapporti oggi

Poi, però, nell’ultima notte del vecchio millennio, nel 1999, tennero a sorpresa un concerto assieme a Stoccolma. Da quel momento decisero di riprovarci, assieme come un tempo e nuovamente affiatati. Da quella prima nuova esibizione sono nati altri 6 album, di cui l’ultimo nel 2017, mentre attualmente sarebbero impegnati in un tour europeo. Una band, insomma, che ha avuto una parabola di fama differente dai Bandolero, e la scelta di includere gli Europe nella puntata di questa sera di Techetechetè ha suscitato un po’ di perplessità nei fan della band.

Su Twitter, infatti, alcuni utenti sottolineano che “sono tutt’altro che meteore”, mentre un altro utente vede in questa scelta una “superficialità da parte degli autori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA