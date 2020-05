Europe Shine a Light/ Diretta e ospiti: Diodato per l’Italia

Pubblicità

Anticipazioni Europe Shine a Light

Sabato 16 maggio, alle 20.30 su Raiuno, va in scena un evento unico e imperdibile, “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica”, il nuovo format che prende il posto dell’Eurovision Song Contest che, quest’anno, è stato annullato a causa dell’emergenza coronavirus. Nonostante la pandemia, però, la musica non si ferma e il programma musicale più visto nel mondo viene sostituito da uno spettacolo altrettanto affascinante. A condurre l’evento sarà la coppia che accompagna l’Eurovision già dal 2016 ovvero Flavio Insinna e Federico Russo che racconteranno al pubblico di Raiuno la serata presentando anche i vari artisti che si esibiranno nel corso della serata. A rappresentare l’Italia sarà naturalmente il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato che canterà la canzone vincitrice della kermesse che si svolge all’Ariston ovvero “Fai rumore”.

Diodato rappresenterà l’Italia a l’Europe Shine a Light

Gli “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica” si svolgeranno in una location da sogno. A fare da sfondo all’esibizione di Diodato sarà un’Arena di Verona completamente vuota, ma altrettanto affascinante e illuminata dai colori della bandiera italiana. Sarà proprio all’Arena che Diodato regalerà al pubblico la sua canzone “Fai rumore”. Diodato, inoltre, ha scelto anche di cantare Nel Blu Dipinto di Blu, una delle canzoni italiane più famose nel mondo. L’esibizione di Diodato sarà ridotta così come quella degli altri interpreti. Una scelta obbligata quella degli organizzatori che hanno così voluto dare a tutti gli artisti che avrebbero dovuto partecipare all’Eurovision la possibilità di esibirsi. Diodato, inoltre, sarà intervistato dai conduttori della tv olandese.

Europe Shine a Light gli ospiti della serata

Gli “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica” saranno l’occasione anche per rivedere gli artisti italiani che hanno partecipato alle ultime edizioni dell’Eurovision Song Contest. Ospiti speciali della serata, infatti, saranno Francesca Michielin, Il Volo, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Mahmmod. Ci sarà anche Al Bano che racconterà la sua esperienza sui palchi internazionali. Inoltre, spazio anche al divertimento con gli interventi di Enzo Miccio che commenterà gli outfit della serata. L’evento sarà trasmesso anche in diretta radiofonica, sulle frequenze di Rai Radio2 (radio ufficiale per l’Italia) con le voci di Ema Stokholma e Gino Castaldo. Prevista anche la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.



