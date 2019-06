European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri in gara (30 giugno)

Oggi calerà il sipario sugli European Games 2019 di Minsk, capitale della Bielorussia, dove ci attende l’ultimo giorno di gare. Si comincia come sempre circa alle ore 8.00 italiane (le 9.00 a Minsk) con i tanti eventi della manifestazione, una sorta di Olimpiade europea che naturalmente oggi emetterà i suoi ultimi verdetti e ci porterà ad avere il medagliere completo di questa seconda edizione degli European Games. Alcune competizioni alle quali stiamo assistendo fino ad oggi hanno avuto valore tecnico molto significativo: ad esempio, pugilato e judo hanno deciso di dare il rango di Campionati Europei a questi European Games, evitando i doppioni che caratterizzano invece molti altri sport, per quanto riguarda tiro con l’arco, tiro a segno e tiro a volo invece ci sono in ballo le qualificazioni a Tokyo 2020. L’Italia si è presentata in Bielorussia a ranghi molto ampi: sono infatti 175 gli atleti che hanno composto la spedizione azzurra in Bielorussia in 15 differenti sport. Diverse soddisfazioni sono già arrivate, dall’oro di Davide Ballerini nel ciclismo alla finale tutta italiana nel tiro con l’arco femminile, speriamo di chiudere bene in questa giornata che metterà la parola fine alla seconda edizione degli European Games.

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Oggi domenica 30 giugno agli European Games 2019 di Minsk saranno assegnati un totale di 36 titoli in sei differenti sport, che sono dunque gli ultimi a completare il loro programma nella domenica che poi vedrà anche la cerimonia di chiusura degli European Games 2019. Sarà una giornata molto importante per la ginnastica artistica, protagonista assoluta dell’ultimo giorno di gara a Minsk dal momento che ha ancora ben dieci titoli da assegnare, tutti quelli ai singoli attrezzi. Attenzione però anche alla boxe, dove oggi si completa il programma che ha previsto fin da ieri le finali: ne restano ancora otto da disputare, per caratterizzare questa domenica conclusiva degli European Games. Sei titoli a testa da assegnare anche nel ciclismo su pista e nel karate, altri due sport che saranno dunque al centro dell’attenzione oggi a Minsk. Infine, devono ancora completare i rispettivi programmi anche il badminton – che vivrà oggi le sue ultime tre finali – e la lotta greco-romana, anch’essa con tre titoli ancora da assegnare.

