Europei 2020, come seguire le partite in “diretta” su Tik Tok/ L’hashtag #ForzaAzzurri in tendenza

Gli Europei di calcio 2020 sono iniziati ufficialmente e oltre ad essere seguiti in tv, possono essere seguiti anche su Tik Tok, il social network più amato dalla Generazione Z, sponsor ufficiale di Euro 2020. «Solo nell’ultimo anno, le visualizzazioni degli hashtag dedicati al mondo dello sport sono quadruplicate, raggiungendo 1,5 miliardi di visualizzazioni al giorno e, in particolare, i contenuti calcistici hanno superato 185 miliardi di visualizzazioni in totale fino a oggi», ha commentato Normanno Pisani, head of Content and Partnership TikTok. I tifosi di tutte le Nazionali in campo potranno seguire, per un mese, gli Europei visualizzando video, clip e ricevendo anche informazioni inedite. Per farlo basterà utilizzare gli hashtag ufficiali che stanno già spopolando e sono entrati già in tendenza prima ancora dell’inaugurazione.

Gli eventi e gli hashtag ufficiali per seguire gli Europei su Tik Tok

Per restare aggiornati sugli Europei di calcio attraverso Tik Tok basta seguire il profilo @euro2020 e l’hashtag #EURO2020, che conta già oltre 460 milioni di visualizzazioni. Gli utenti potranno così godere di migliaia di video, foto e notizie varie. Un altro hashtag ufficiale, per i tifosi italiani, è #ForzaAzzurri, che è già in tendenza, con oltre 6,7 milioni di visualizzazioni. Ci sono anche filtri ed effetti speciali come #EuroThropyTour, per sollevare virtualmente la coppa o #EqualGame per combattere il razzismo. Uno degli eventi più attesi su Tik tok, poi, è il concerto di Ed Sheeran che si terrà venerdì 25 giugno alle 22 (ora italiana). Un concerto, sponsorizzato da David Beckham. Il live potrà essere seguito esclusivamente sul profilo TikTok del cantautore e sarà trasmesso in diretta dallo stadio Portman Road di Ipswich Town.

