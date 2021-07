Europei 2020 finale terzo quarto posto/ Spagna Danimarca: perché non si gioca

In tanti in queste ore si stanno domandando se si disputerà la finale per il terzo quarto posto degli Europei 2020, che dovrebbe vedere sfidarsi Spagna e Danimarca, eliminate in semifinale rispettivamente dall’Italia e dall’Inghilterra. La risposta a tale quesito, decisamente ricercato sul web in questa giornata nella quale la nostra Nazionale contenderà il titolo di regina d’Europa alla rappresentativa dei Tre Leoni, è negativa: non si disputerà nessuna finalina per il terzo posto, come invece accaduto in Copa America, con la vittoria della Colombia ai danni del Perù (3-2 il punteggio finale).

Infatti, contrariamente a quanto accade nelle competizioni che si disputano sotto l’egida della FIFA, come Mondiali e Confederations Cup (quest’ultima mandata ufficialmente in soffitta: non si disputerà più), le perdenti delle semifinali non si contendono la medaglia di bronzo agli Europei sin dal 1984, quando la Uefa decise di abolire definitivamente l’incontro “di consolazione”. L’ultimo disputato fu tra Italia e Cecoslovacchia, con gli Azzurri sconfitti ai calci di rigore dai loro rivali di giornata per via dell’errore dagli undici metri di Fulvio Collovati.

EUROPEI 2020 FINALE TERZO QUARTO POSTO: PERCHÉ NON SI GIOCA?

Assodato dunque il fatto che non si giocherà la finale terzo quarto posto degli Europei 2020, un altro interrogativo sorge spontaneo: chi si è classificato al terzo posto tra Spagna e Danimarca? In realtà, tutte e due, in quanto è previsto il virtuale terzo posto ex aequo per le compagini eliminate in semifinale, ma senza l’assegnazione della medaglia di bronzo. Una tradizione, quella delle medaglie del colore del metallo meno prezioso, che la UEFA aveva voluto recuperare tredici anni fa, nel 2008, quando scelse di consegnarle a Russia e Turchia, due grandi protagoniste di quel campionato europeo.

Analogamente, quattro anni più tardi il bronzo finì al collo di Germania e Portogallo e quella fu anche l’ultima volta in cui si premiarono le terze classificate degli Europei; dal 2016, infatti, il massimo organo calcistico del Vecchio Continente ha deciso di tornare sui propri passi, non assegnando la medaglia a Germania e Galles, semifinaliste cinque anni fa a Euro 2016.



