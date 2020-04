Europei di basket rinviati al 2022/ Slitta l’evento continentale: un girone a Milano

Lo aveva preannunciato solo pochi giorni fa lo stesso Gianni Petrucci, presidente della Fip, parlando della chiusura della stagione del basket italiano per l’emergenza coronavirus: gli Europei di basket slitteranno di un anno e dunque si giocheranno solo nel 2022, invece del previsto periodo del 1-18 settembre 2021. La mossa da parte della FIBA non ci sorprende poi così tanto, ed è perfettamente in linea con questo che sta accadendo anche per altre discipline, in conseguenza al rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo. Come già occorso dunque anche ai Mondiali di Atletica, anche l’Europeo di basket slitterà per non ingolfare il calendario della prossima estate: con i Giochi fissati per luglio-agosto infatti di conseguenza i tre tornei pre olimpici verrebbero messi in calendario tra il 22 giugno e il 4 luglio 2021. Non vi sarebbe dunque stato sufficiente spazio anche per la manifestazione continentale, pur essendo stata fissata per settembre.

EUROPEI DI BASKET RINVIATI AL 2022: A MILANO UN GIRONE

Ecco che allora anche per gli Europei di basket si dovrà attendere un anno in più: ma sarà anche un anno in più concesso anche alla nostra nazionale per prepararsi adeguatamente alla manifestazione continentale, di cui saremo in parte paese ospitante. Come è noto ormai da qualche tempo, l’Italia è stata scelta come paese ospitante di una fase del torneo continentale e dunque sarà Milano con il suo Mediolanum Forum (casa dell’Olimpia Milano) a fare da palcoscenico per un girone del torneo. Di conseguenza vale che la nostra nazionale di basket, guidata dal ct Meo Sacchetti sarà automaticamente qualificata alla manifestazione: pure gli azzurri disputeranno le qualificazioni. Da ricordare dunque che, con lo slittamento degli Europei al 2022 pure è cambiata la programmazione di altri eventi, come la finestra di qualificazione al Mondiale 2023, che prevista originariamente per settembre 2022, a questo punto di svolgerà ad agosto 2022, in fase di preparazione degli Europei.



