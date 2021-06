Europei ginnastica ritmica 2021/ Al via il torneo di Varna, le Farfalle sognano!

EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021: AL VIA LE QUALIFICAZIONI

Giovedì 10 giugno prendono il via le gare senior agli Europei di ginnastica ritmica 2021: per il momento avremo soltanto le qualificazioni degli individuali, nello specifico oggi quelle di cerchio e palla con inizio alle ore 9:00 e chiusura che dovrebbe essere prevista per le 18:30. Siamo a Varna, in Bulgaria: si torna a gareggiare “al completo”, visto che l’anno scorso a Kiev le grandi nazionali avevano scelto di non presenziare all’evento a causa della pandemia di Coronavirus, e nel 2019 gli Europei non erano aperti ai gruppi. L’Italia dunque si ripresenta ai nastri di partenza sotto la guida di Emanuela Maccarani.

Le Farfalle difendono un’ultima edizione (quella del 2018) che fu storica, perché contrassegnata dall’oro nei 5 cerchi e gli argenti nell’all around e nell’esercizio misto. A proposito: sono Europei ma, forse solo con l’eccezione del Giappone che ha preso fiducia e risultati nell’ultimo periodo, le nazionali più forti al mondo sono qui, a cominciare dalla semi-imbattibile Russia e passando poi dalla Bulgaria padrona di casa, che forse ora se la può giocare quasi alla pari, e arrivando a Bielorussia, Israele e Azerbaijan. Le ragazze di Israele, per esempio, sono state oro nell’all around.

EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021: LE SPERANZE DELL’ITALIA

Dunque agli Europei di ginnastica ritmica 2021 la grande favorita è la Russia, campionessa mondiale e olimpica in carica; la nazionale italiana delle farfalle si presenta con Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti e Daniela Mogureanu e l’appuntamento vale non soltanto per portare a casa qualche medaglia dalla rassegna continentale, ma anche e soprattutto in preparazione alle Olimpiadi. Questo di Varna infatti è l’ultimo grande evento prima di volare a Tokyo: inevitabile allora che le ragazze vogliano fare bella figura e prendere fiducia in vista di questo appuntamento. Agli Europei di ginnastica ritmica ci giochiamo le medaglie, poi si vedrà; sia come sia, va ricordato che alle Olimpiadi l’unica gara che farà parte del programma sarà quella dell’all around, dunque inevitabilmente gli altri appuntamenti a questi Europei saranno affrontati in tono “minore”, il concorso generale è quello cui l’Italia punta e noi speriamo che le Farfalle si facciano trovare pronte…

