Eurovision 2021, 2a semifinale/ Diretta streaming e tv: scaletta, finalisti, nazioni

Anticipazioni seconda semifinale Eurovision 2021: chi saranno i nuovi finalisti?

Giovedì 20 maggio, in attesa della finalissima di sabato 22 maggio, dall’Arena di Rotterdam, va in scena la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. Dopo la prima semifinale, oltre a Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna che sono di diritto in finale, hanno conquistato la finalissima Norvegia, Israele, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina. Questa sera, altri dieci Paesi riusciranno a staccare il biglietto per la finale che sarà trasmessa su Raiuno, in prima serata, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Dove sarà trasmessa, invece, la seconda semifinale? Per vederle basterà sintonizzarsi su Rai4, a partire dalle 20.35 per seguire la gara con il commento di Ema Stokholma e Saverio Raimondo. La seconda semifinale, inoltre, potrà essere seguita in streaming su Raiplay e in radio su Rai Radio2 (e anche in Visual su RaiPlay).

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor/ Video: lacrime e felicità...

La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision 2021

Sono 17 i Paesi che si esibiranno durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Sul palco non ci sarà l’Islanda con il gruppo Daði og Gagnamagnið che, essendo positivo al covid, parteciperà alla gara con il video della registrazione del brano ‘10 Years‘. La scaletta della seconda semifinale sarà aperta da San Marino, rappresentato dalla cantante italo-eritrea Senhit con il brano ‘Adrenalina’. Ecco la scaletta completa:

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6 I guardiani/ Ultima puntata 20 maggio: il passato di Emma sconvolgerà?

– San Marino: Senhit con ‘Adrenalina’,

– Estonia: Uku Suviste con ‘The Lucky One’,

– Repubblica Ceca: Benny Cristo con ‘Omaga’,

– Grecia: Stefania con ‘Last Dance’,

– Austria: Vincent Bueno con ‘Amen’,

– Polonia: Rafal con ‘The Ride’;

– Moldova: Natalia Gordienko con ‘Sugar’,

– Islanda: Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’,

– Serbia: Uragano con ‘Loco Loco’,

– Georgia: Tornik’e Kipiani con ‘You’,

– Albania: Anxhela Peristeri con ‘Karma’,

– Portogallo: The Black Mamba con ‘Love Is on My Side’,

– Bulgaria: Victoria con ‘Growing Up is Getting Old’,

– Finlandia: Blind Channel con ‘Dark Side’,

– Lettonia: Samanta Tina con ‘The Moon Is Rising’,

– Svizzera: Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’,

– Danimarca: Fyr & Flamme con ‘Øve Os På Hinanden’.

LEGGI ANCHE:

MARCO GIALLINI: "PARLO CON MIA MOGLIE MORTA"/ "Mi ruppi 52 ossa cadendo dalla moto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA