Eurovision 2021, finale/ Diretta, scaletta cantanti e vincitore: i Maneskin favoriti ma…

Il giorno tanto atteso è arrivato. Sabato 22 maggio, alle 20.35, Raiuno trasmette la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, l’Eurovision torna con un grande show ricco di musica e di effetti speciali. Sono 27 i Paesi che, questa sera, si esibiranno dall’Arena di Rotterdam dove sarà presente anche il pubblico. La finale dell’Eurovision 2021, infatti, è il primo, grande evento organizzato durante la pandemia con la presenza di un pubblico. Saranno 3500 le persone che potranno assistere alle esibizioni dei cantanti in gara. La diretta su Raiuno sarà commentata da un’inedita coppia di conduttori ovvero Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che faranno compagnia ai telespettatori per tutta la serata. “Ringrazio la Rai per questa opportunità. Io ho lavorato tanto in questa grande azienda, sono nato in Rai. Domani sera ci sarà un Malgioglio riempito di musica. In questo Eurovision ci sono delle voci pazzesche”, ha detto in conferenza stampa Malgioglio.

Grande attesa per i Maneskin agli Eurovision 2021

L’Italia sarà rappresentata, sul palco dell’Arena di Rotterdam da dove andrà in onda l’Eurovision 2021 che è l’evento più visto in tutto il mondo dai Maneskin che portano il brano “Zitti e buoni” con cui hanno trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2021. Se l’Italia non potrà votare per la band romana, il gruppo di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi può contare sul sostegno di tantissimi, altri Paesi che si sono innamorati della loro musica e della loro energia. I Maneskin saliranno sul palco nella seconda parte della finalissima esibendosi per ventiquattresimi. La finalissima potrà essere seguita in diretta su Raiuno, in streaming su Raiplay e contemporaneamente su Rai Radio2.

Finale Eurovision 2021: la scaletta cantanti e nazioni

Ad aprire la finale Eurovision Song Contest 2021 sarà Cipro mentre a chiuderla sarà San Marino. I Maneskin saliranno sul palco per 24esimi. Ecco la scaletta completa:

Cipro: Elena Tsagkrinou El diablo Albania: Anxhela Peristeri con ‘Karma’ Israele: Eden Alene Set Me Free Belgio: Hooverphonic The Wrong Place Russia: Maniža Russian Woman Malta: Destiny Je me casse Portogallo: The Black Mamba con ‘Love Is on My Side’ Serbia: Uragano con ‘Loco Loco’ Regno Unito: James Newman con “Embers” Grecia: Stefania con ‘Last Dance’ Svizzera: Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’ Islanda: Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’ Spagna: Blas Cantó con ‘ Voy a quedarme’ Moldavia: Natalia Gordienko con ‘Sugar’ Germania: Jendrik Sigwart con ‘I Don’t Feel Hate’ Finlandia: Blind Channel con ‘Dark Side’ Bulgaria: Victoria con ‘Growing Up is Getting Old’ Lituania: The Roop Discoteque Ucraina: Go_A, Šum Francia: Barbara Pravi, Voilà Azerbaigian: Efendi, Mata Hari Norvegia: Tix, Fallen Angel Paesi Bassi: Jeangu Macrooy, Birth of a New Age ITALIA: Måneskin, Zitti e buoni Svezia: Tusse Voices San Marino: Senhit con ‘Adrenalina’

