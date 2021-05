Eurovision 2021: Jeangu Macrooy, Birth Of A New Age/ “Il Suriname sul tetto del mondo”

Jeangu Macrooy, Birth Of A New Age, all’Eurovision 2021 per rappresentare l’Olanda

Jeangu Macrooy rappresenterà i Paesi Bassi all’Eurovision 2021 e salirà sul palco proprio questa sera con la sua Birth Of A New Age, il singolo cantato in inglese ma che porterà sul palco anche alcune frasi nella lingua madre dal cantante di origine surinamese, lo sranan tongo. Proprio questa sua voglia di identità lo rende fiero del brano che questa sera presenterà alla finalissima di questa edizione lanciando con un messaggio potente, una dichiarazione che è ancorata alla cultura surinamese e che per la prima volta nei 65 anni di storia del festival musicale vedrà sul palco e sul tetto del mondo proprio la sua lingua, Sranan Tongo.

È importante per Jeangu trasmettere la sua identità surinamese nella sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021 ispirandosi ai movimenti di tutti coloro che sono rimasti in silenzio troppo a lungo che sia la sua comunità o che si tratti di Black Lives Matter.

Jeangu Macrooy: “Il Suriname sul tetto del mondo”

Il messaggio di Jeangu Macrooy all’Eurovisione 2021 è chiaro: “Siamo qui e meritiamo rispetto” ed è tutto racchiuso nella sua canzone, Birth Of A New Age che stasera ascolteremo sul palco della kermesse. Il cantante, nato e cresciuto a Paramaribo, ha già fatto musica nel suo paese d’origine con il fratello gemello, che a quanto pare vedremo questa sera sul palco dall’Arena di Rotterdam dove sarà presente anche il pubblico. Il proverbio “yu no man broko mi contenuto nella canzone significa letteralmente “non puoi spezzarmi” e si riferisce al mezzo centesimo del Suriname; la valuta più piccola della Repubblica.

