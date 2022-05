Eurovision 2022, Achille Lauro eliminato/ Cristiano Malgioglio insorge: “Non ci sto!”

Insieme a lui, rappresentante della Repubblica di San Marino e star nostrana ormai nota al pubblico tv in Italia, si è presentata alla seconda semifinale degli Eurovision Song Contest 2022 e non è stata promossa- tra gli altri concorrenti- anche l’ex Amici di Maria De Filippi, Emma Muscat, la quale ha presenziato da rappresentante del suo Paese d’origine, Malta, esibendosi con I am what I am. L’eliminazione dalla competizione di Achille Lauro ha scatenato la contestazione di molti, tra cui in particolare quella dell’opinionista del live show di Rai Uno, Cristiano Malgioglio. “Non ci sto, così non ci sto. Achille ha fatto una grande performance. Sono arrabbiato, che delusione, non mi presento per la finale di sabato”, è stata la pronta difesa del paroliere per il talento di Achille, eliminato dagli Eurovision Song Contest 2022, alla seconda semifinale in cui l’Italia non ha potuto votare tra i Paesi elettori. “Siamo d’accordo, ma l’Eurovision va avanti. Ora tutti uniti per Blanco e Mahmood”, ha poi fatto eco il co-opinionista Rai, Gabriele Corsi, alludendo ai favoriti alla vittoria del grand final per gli ascolti di Brividi (la canzone più ascoltata tra quelle in competizione) su Spotify Global.

La performance di Achille Lauro con il singolo Stripper è stata all’insegna della provocazione, com’era prevedibile che accadesse. In una perfetta forma fisica mostrata in una mise black e texana, dalle sexy trasparenze e tempestata di pietre e glitter, Achille Lauro ha sfoderato tutto il suo sex-appeal di pop-rockstar nonché performer navigato, concedendo un bacio al chitarrista Boss Doms, prima di cavalcare un toro loco finto sul finale.