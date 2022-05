Eurovision 2022, Best Lyrics Award: vincono Mahmood e Blanco/ Lo scorso anno toccò ai Maneskin

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco bissano il trionfo dell’Italia: la premiazione dei Maneskin si ripete

L’Eurovision 2022, live dal Palaolimpico di Torino, ha avuto il via con la prima semifinale registratasi il 10 maggio 2022 su Rai Uno e già segna per l’Italia, tra i concorrenti, un primo importante traguardo, o meglio una conferma. Stando a quanto si apprende in rete, proprio come accadeva lo scorso anno per i Maneskin, l’Italia si aggiudica quest’anno con Mahmood e Blanco un importante riconoscimento. Si tratta, nel dettaglio del Best Lyrics Award, un premio conferito da Eurostory alla canzone concorrente dell’Eurovision Contest dai migliori lyrics, ovvero il miglior testo scritto. E ad annunciare la conferma per l’Italia per il secondo anno consecutivo, è il gruppo glam-rock che lo scorso anno si aggiudicava l’importante riconoscimento, stiamo parlando proprio dei Maneskin, che ora abdicano in favore dei loro successori all’Eurovision 2022 con il seguente messaggio rilasciato via social dal frontman Damiano David: “We’re getting used to it”, “Ci stiamo abituando”.

Il messaggio in questione fa da corredo a due immagini, la prima che ritrae il premio che lo scorso anno ricevevano i Maneskin e la seconda immortala il premio conferito al duo vincitore di Sanremoo 2022, Mahmood e Blanco, che concorreranno alla finale dell’Eurovision 2022 con Brividi, insieme agli altri Paesi fondatori dell’evento e gli altri finalisti.

We’re getting used to it https://t.co/S2wupqeiXp — Damiano David (@daviddamiano99) May 11, 2022

Mahmood e Blanco papabili vincitori dell’Eurovision 2022

Mahmood e Blanco, rappresentanti dell’Italia agli Eurovision 2022 di Torino, sono tra i favoriti alla vittoria della competizione musicale per le quote di scommesse dei bookmakers, alle spalle dell’Ucraina. Ma gli stream di Spotify Global, invece, indicano il duo reduce dal trionfo di Sanremo 2022 come papabile vincitore degli Eurovision 2022. Non ci resta quindi che continuare a seguire gli Eurovision 2022, per scoprire se Mahmood e Blanco e la loro Brividi si confermeranno i trionfatori assoluti della competizione made in Europe, di risonanza globale.

