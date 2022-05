Eurovision 2022, Chanel e Malgioglio è guerra/ Non accetta scuse, replica al veleno!

Eurovision 2022, esplode la querelle tra Cristiano Malgioglio e Chanel Terrero

L’Eurovision Song Contest 2022 ha decretato il trionfo dell’Ucraina, rappresentata dalla Kalush Orchestra band e la ballad Stefania, la dedica ad una madre che – ai tempi della guerra che vede l’Ucraina contrapporsi alla Russia- molti metabolizzano come una dedica alla madre-patria ucraina martoriata dal conflitto armato in corso. Nel frattempo la proposta della Spagna – giunta terza alla competizione – con la sexy Chanel Terrero e il brano SloMo è al centro dell’attenzione mediatica per una querelle che vede scontrarsi a distanza la latin star e Cristiano Malgioglio. Il motivo dell’acredine tra le due parti?

L’opinionista, in occasione del gran final targato Eurovision 2022, ha dato della” J. Lo del discount” a Chanel Terrero. Un commento pungente che l’attrice de Il segreto non ha a quanto pare accettato, così come i media iberici, motivi per cui Cristiano si è visto costretto a rivolgere le sue scuse alla diretta interessata in occasione di una puntata de La vita in diretta in versione spagnola. La reazione di Chanel? L’ospite in studio ha dichiarato: “Sì ero a conoscenza della polemica. Ho saputo che durante la votazione mi ha chiamata Jennifer Lopez dei discount. Ho letto sui social tutto e devo essere sincera, abbiamo anche commentato l’accaduto. Che devo dire, il suo è stato un commento non bello, poco gradevole da sentire. Però apprezzo molto che abbia deciso di chiedermi scusa e soprattutto che l’abbia fatto pubblicamente davanti ad una telecamere. Questo gesto mi è piaciuto”.

Chanel Terrero e la frecciatina a Cristiano Malgioglio

Ma non è tutto. La querelle sollevatesi tra Chanel e Malgioglio sembra proseguire con la latin star che condivide tra le Instagram stories un messaggio che raffigura un disegno simbolico, dove si intravede l’immagine di una donna che affronta le malelingue e addolcisce loro il volto con del succo di mango, parafrasando i lyrics della canzone SloMo, rappresentante della Spagna agli Eurovision 2022.

“Ti addolcisco la faccia con del succo di mango” è la replica che la latin star rivolge alle critiche ” Ti odio” / “Non sei spagnola” / “Non sei femminista” / e soprattutto quel “Copia di J. L.“.

E come se non bastasse per Cristiano Malgioglio, Chanel Terrero almeno per il momento non ricambia il segui al paroliere su Instagram, dove il volto tv nostrano si dichiara invece un seguace della spagnola.











