Eurovision 2022, chi sono conduttori/ Oggi a Sanremo “Laura Pausini, Mika e Cattelan”

Chi sono i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022? La domanda avrà ufficialmente risposta oggi, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022. I presentatori dell’evento ospitato dall’Italia dopo la vittoria dei Maneskin saranno annunciati stasera. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa di questa mattina. “Posso anticipare che questa sera avremo modo di elaborare notizie a proposito, stiamo – da qualche mese – con una squadra Rai per l’Eurovision. Si parla tanto dei conduttori, fra qualche ora avremo delle novità“, ha dichiarato Amadeus.

La “madrina” sarà Laura Pausini, che come da tradizione non sarà sola. Insieme a lei anche Alessandro Cattelan e Mika. Al momento voci, stasera appunto è prevista l’ufficialità, ma Alberto Matano oggi pomeriggio a La Vita in Diretta ne ha parlato con toni sicuri: “Ci saranno poi insieme a lei anche Mika e Alessandro Cattelan che condurranno l’Eurovision“, ha detto il conduttore. Dunque, i dubbi residui saranno spazzati via stasera.

EUROVISION SONG CONTEST 2022 A TORINO A MAGGIO

Invece è già noto che la città di Torino ospiterà la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, dopo la sfida con altre 16 concorrenti. Quindi, mancano solo i nomi dei conduttori. L’occasione arriverà stasera, visto che Laura Pausini sarà ospite del Festival di Sanremo 2022. La novità potrebbe essere rappresentata dal possibile approdo di Mika a Sanremo per l’annuncio dei tre presentatori dell’Eurovision 2022.

La Rai, comunque, insieme all’European Broadcasting Union (EBU), si sta occupando dell’organizzazione dell’evento, che si è aggiudicata dopo che i Maneskin hanno regalato all’Italia la prima vittoria dal 1990 con la canzone “Zitti e Buoni”, quella con cui avevano trionfato a Sanremo 2021. Quindi, la grande finale dell’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà al PalaOlimpico, una delle arene al chiuso più grandi d’Italia. L’evento finale si terrà sabato 14 maggio, mentre le Semifinali sono previste il 10 e 12 maggio.

