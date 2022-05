Eurovision 2022, chi vince?/ Cristiano Malgioglio “innamorato” di Sam ma Mahmood & Blanco…

Cristiano Malgioglio si apre sull’Eurovision Song Contest 2022

Ci siamo, l’Eurovision Song Contest 2022 ha il via ufficialmente il 10 maggio 2022 con la prima delle semifinali e termina il 14 maggio 2022, con il grand final che chiude la kermesse nella serata che precede quella della finale di Amici 21 di Maria De Filippi. In vista del debutto in tv dell’Eurofestival, che quest’anno si registra a Torino sotto la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, Cristiano Malgioglio rilascia delle dichiarazioni esclusive ai microfoni di Da noi a rota libera condotto da Francesca Fialdini, in quanto riconfermato commentatore insieme a Gabriele Corsi dell’evento.

“Se vinceranno Mahmood e Blanco?- dichiara Cristiano Malgioglio nel suo intervento, incazato sulla possibilità che i vincitori di Sanremo 2022 possano trionfare all’Eurofestival in rappresentanza dell’Italia-. Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest’anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete”. E ancora: “Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l’Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. Stupendo sarà bellissimo ve lo assicuro”.

Parlando poi della sua preferenza tra i competitor dell’Eurovision song contest 2022, il paroliere fa sapere: “Poi ci sono delle canzoni che sono bellissime, delle voci straordinarie, noi dobbiamo dare la vittoria a Mahmood e Blanco, ma io poco fa ho incontrato la voce più bella, quella di Sam, il cantante inglese. Questo ragazzo si è toccato il cuore per i complimenti che gli stavo facendo”.

Cristiano Malgioglio verso Sanremo, per l’Eurovision?

Ma non è tutto. Perché nell’intervista a Da noi a ruota libera, poi, Cristiano Malgioglio rilascia ulteriori dichiarazioni in vista dell’Eurovision Song Contest:

“Tra l’altro domani arriverà un tir con tantissimi bauli con tutti i miei vestiti per queste serate. Voglio fare 14 cambi per essere pazzesco. Sono molto emozionato perché devo giudicare 41 paesi in questi giorni e ci sono dei pezzi bellissimi con dei testi favolosi. Almeno 20 brani sono promossi, da pelle d’oca”. Sul performer che rappresenterà San Marino, dichiara: “Achille Lauro? Guarda ci siamo incontrati prima e nemmeno mi ha salutato, non mi ha visto vedrai. Spero che lasci un segno all’Eurovision, ma senza giocare ancora con le provocazioni. Lo vorrei vedere completamente diverso, anche perché quello che lui fa ora io l’ho vissuto negli anni 60 e 70. Noi dobbiamo tifare l’Italia, ma nel mio cuore rimane Sam Ryder lo dico a tutti”.

Nell’intervento, infine, Cristiano Malgioglio dichiara di avere intenzione di candidarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 solo nel tentativo di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2023: “Sei meravigliosa e per questo voglio regalarti una notizia in anteprima, un’esclusiva pazzesca. Due anni fa il mio amico Amadeus mi aveva invitato per partecipare al Festival di Sanremo come cantante. Quest’anno mi propongo, ho il coraggio per vincere il Festival, perché il voglio toccare il palco dell’Eurovision”.











