Eurovision 2022, commentatore tv Ucraina esulta dal bunker/ Il video show di Timor

EUROVISION 2022, LA TV UCRAINA ESPLODE ALL’ANNUNCIO DELLA VITTORIA: IL VIDEO SHOW

«Ucraina! Ucraina!»: il grido di esultanza del commentatore tv dopo la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022 è divenuto virale nel giro di poche ore. Si chiama Timur Miroshnychenko, ha fatto lo stesso mestiere dei nostri Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio durante le serate dell’Eurovision 2022 di Torino solo che trasmetteva da un bunker antiaereo in qualche luogo imprecisato dell’Ucraina.

Nei minuti concitati dell’annuncio del trio Cattelan-Pausini-Mika, si scorge il commentatore Timor dentro al rifugio anti-bombe ascoltare in cuffia il responso dei risultati: appena ode l’annuncio «vince “Stefania” della Kalush Orchestra» si alza in piedi urlando e sbattendo il pugno in segno di esultanza sul tavolo, traducendo per la tv ucraina quanto appena avvenuto in quel di Torino. «Possiamo vincere, e lo faremo», aveva scritto Miroshnychenko sui social poco prima della finale Eurovision 2022. Dal suo bunker, dopo il grido di esultanza, il conduttore ha aggiunto «Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!». Il video è diventato virale in mezzo mondo, un ulteriore segno di appoggio e sostegno alla battaglia dell’Ucraina per la libertà dall’invasore russo.

