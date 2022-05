Eurovision 2022, Cornelia Jacobs “W la fig*”/ Svezia prova a vincere con il motto hot

Eurovision Song Contest 2022, Cornelia Jakobs prova a vincere con la “magic word”

Quando ormai manca poco alla finale degli Eurovision Song Contest 2022, prevista per il 14 maggio 2022 su Rai Uno, una dei concorrenti in corsa alla kermesse prova a soffiare la vittoria finale ai favoriti per i bookmakers e Spotify Global, con un motto made in Italy e a luci rosse. Si tratta di Cornelia Jakobs, la rappresentante della Svezia, che compete all’Eurovision Song Contest 2022 insieme ai 10 finalisti decretatisi alla prima semifinale dello show e i Big 5 (Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna), che in quanto fondatori dell’evento sono entrati di diritto al grand final. E con quale mezzo, ora, Cornelia Jakobs tenta di vincere ai danni dei papabili vincitori, l‘Ucraina rappresentata dalla Kalush Orchestra band per i bookmakers, e L’Italia rappresentata da Mahmood e Blanco per Spotify Global? La rappresentante della Svezia, nel dettaglio, in occasione della competizione di cui fa ora parte sfoggia con fierezza sul suo profilo Instagram, a corredo della bio, il motto in bella vista “W la fi*a”. Un modo simpatico e al contempo controverso e osé ,per dirsi vicina alla cultura italiana, dove molto spesso il sessismo la fa da padrone, tanto che quando si parla di gentil sesso si pensa subito alla “fig*”, come se le donne siano tali solo per il loro apparato riproduttivo e sessuale.

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco in testa con Brividi/ La classifica Spotify

adorata Cornelia, io fan a oltranza 🇸🇪 e viva la figaaaaaa 😂 #Eurovision #turquoisecarpet pic.twitter.com/EUYFOKV1F9 — Marta Cagnola (@martacagnola) May 8, 2022

Cornelia Jakobs femminista in corsa all’Eurovision Song Contest 2022: il messaggio

Anche in occasione del Turquoise carpet, tenutosi questa settimana, Cornelia Jakobs è riuscita a rubare la scena, quando i giornalisti le hanno chiesto del senso di quel “Viva la fi*a” affisso al suo profilo Instagram. E pronta è stata la replica della cantante: “Noi dobbiamo assolutamente celebrare la figa, supportare la figa, è importante”. Chiaramente la svedese alludeva al mondo delle donne, con un gioco di parole. Fika in svedese vuol dire caffè ed esistono dei tipici biscotti al caffè con lo stesso nome.

Eurovision 2022, Best Lyrics Award: vincono Mahmood e Blanco/ Maneskin: "Ci stiamo abituando..."

Nel frattempo, inoltre, Cornelia si impone tra i favoriti alla vittoria degli Eurovision Song Contest con la canzone Hold me closer, tra i brani “ESC” più ascoltati su Spotify Global.

LEGGI ANCHE:

Eurovision 2022, perché El Mundo ha attaccato Mahmood e Blanco?/ "La coppia omoerotica è il trucco..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA