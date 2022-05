Eurovision 2022, finale/ Diretta e vincitore: attesa per l’arrivo dei Maneskin

Eurovision 2022, anticipazioni e diretta finale 14 maggio

Dopo le prime due semifinali che hanno incollato davanti ai teleschermi più di cinque milioni di telespettatori, sabato 14 maggio, in prima serata, Raiuno trasmette la finalissima dell’Eurovision 2022. Sul palco del Pala Alputour di Torino ci sarà nuovamente il trio dei conduttori composto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika che lascerà spazio alla musica. La serata finale dell’Eurovision 2022 porterà sul palco i venti artisti che si sono qualificati durante le prime due semifinali e i cinque artisti che rappresentano i Big Five (Francia, Germania e Italia, Inghilterra e Spagna), qualificati di diritto alla finale.

A commentare tutto ciò che avverrà sul palco, ma anche le votazioni, saranno Cristiano Malgioglio, Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi. Oltre che da Raiuno, la finalissima dell’Eurovision 2022 sarà trasmessa anche da RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia, per gli italiani all’estero,

Gli ospiti della finale dell’Eurovision 2022

Nonostante siano venticinque gli artisti in gara e che proveranno a portare a casa la vittoria, anche durante la finalissima dell’Eurovision 2022, sul palco del Pala Alpitour di Torino, saliranno importanti ospiti. Spazio, dunque, a Gigliola Cinquetti che, giovanissima, vinse l’importante manifestazione nel 1964. L’attesa più grande, però, è per i Maneskin. E’ passato un anno dal trionfo di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sul palco dell’Eurovision 2021 e, questa sera, saliranno sul palco di Torino dopo aver riportato in Italia il più grande evento musicale.

Per la prima volta, i Maneskin eseguiranno dal vivo il nuovo singolo “Supermodel”. Le telecamere saranno concentrate su Damiano David che ha riportato un infortunio alla caviglia durante le riprese del videoclip del brano. Il frontman dei Maneskin, tuttavia, ha rassicurato tutti dando appuntamento ai fan a questa sera.

La scaletta della finale Eurovision 2022

Venticinque artisti in gara rappresentanti di venticinque Paesi si alterneranno sul palco dell’Eurovision 2022 durante la serata finale. Blanco e Mahmood che rappresentano l’Italia si esibiranno per noni. Ecco la scaletta della serata:

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off Romania: WRS – Llámame Portogallo: MARO – Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus – Jezebel Svizzera: Marius Bear – Boys do cry Francia: Alvan & Ahez – Fulenn Norvegia: Subwoolfer – Give that wolf a banana Armenia: Rosa Linn – Snap Italia: Mahmood & Blanco – Brividi Spagna: Chanel – SloMo Olanda: S10 – De diepte Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania Germania: Malik Harris – Rockstars Lituania: Monika Liu – Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade to black Belgio: Jérémie Makiese – Miss you Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together Islanda: Systur – Með hækkandi sól Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers – Trenuletul Svezia: Cornelia Jakobs – Hold he closer Australia: Sheldon Riley – Not the same Regno Unito: Sam Ryder – Space man Polonia: Ochman – River Serbia: Konstrakta – In corpore sano Estonia: Stefan – Hope

Come si vota nella finale Eurovision 2022?

A decretare il vincitore dell’Eurovision 2022 sarà il voto combinato delle giurie e del televoto. Dall’Italia, non si potrò votare per Mahmood e Blanco che dovranno affidarsi ai voti degli altri Paesi. Per sostenere la canzone preferita si potranno esprimere, da fisso e da mobile, cinque preferenze. Da rete fissa di vota chiamando il numero 894.222 e digitando il codice identificativo del cantante. Da mobile si può inviare un sms al numero 475.475.0. Infine, si può votare anche tramite app scaricando l’applicazione ufficiale dell’Eurovision.

