Eurovision 2022, il regolamento di voto del vincitore/ Come votare in finale: televoto e giuria

Si terrà questa sera la finale dell’Eurovision 2022: scopriamo insieme come votare e il regolamento di voto. Al Pala Alpitour di Torino si sfideranno i 25 Paesi finalisti, fra cui anche la nostra nazione, rappresentata da Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo. Sarà possibile votare i cantanti preferiti attraverso il televoto, che andrà ad aggiungersi alle giurie nazionali per decretare il vincitore.

Mika, Yo Yo: significato e video nuovo singolo/ "Volevo farvi piangere e ballare"

La giuria italiana potrà votare ma non per se stessa, di conseguenza non potrà dare la propria preferenza al duo di cui sopra, come del resto accadrà per tutti gli altri Paesi, che non potranno votare per i propri rappresentanti. Per quanto riguarda il televoto, invece, si potrà votare il proprio beniamino attraverso la classica telefonata, un sms o con l’applicazione ufficiale, e anche in questo caso non si potranno votare Mahmood e Blanco. Nel primo caso il numero da comporre è l’894.222 per la rete fissa, aggiungendo poi il codice del cantante in gara (costo 0.51 euro), mentre per la rete mobile bisognerà mandare un sms al 475.475.0 contenente il codice del cantante, sempre al costo di 0.51 euro.

Michael Ben David, Israele: perchè è stato squalificato dall'Eurovision 2022/ Il cantante ha baciato Cattelan

FINALE EUROVISION 2022, IL REGOLAMENTO DI VOTO: QUANTO PESA IL TELEVOTO

Per quanto riguarda l’app si può scaricare dal sito ufficiale dell’Eurovision 2022, sia per iOS che per Android, esprimendo la propria preferenza per vari artisti. Nel regolamento di voto dell’Eurovision Song Contest si legge che il “peso” della giuria andrà a sommarsi ai voti ottenuti tramite il televoto, e decreterà la canzone vincitrice dell’Eurovision 2022.

Il televoto pesa al 50 per cento nel punteggio finale di ogni candidato, e ogni utente potrà esprimere fino ad un massimo di cinque voti. Nel caso in cui alla fine due o più artisti dovessero ottenere lo stesso punteggio, il regolamento di voto dell’Eurovision 2022 stabilisce che a vincere sarà la canzone che ha preso più voti al televoto. E se anche in questo caso ci sarà parità, a quel punto vincerà il brano che è stato televotato da più Paesi.

Maneskin/ Perchè Macron chiese la squalifica lo scorso anno all'Eurovision?

© RIPRODUZIONE RISERVATA