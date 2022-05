Eurovision 2022: la Macedonia ritira Andrea Koevska?/ Scoppia il caso bandiera…

Eurovision 2022: ritiro a sorpresa della Macedonia?

La settimana dell‘Eurovision 2022 di Torino si apre con un primo caso riguardante la Macedonia. Un gesto di Andrea Koevska, l’artista che rappresenta la Macedonia, avrebbe scatenato il caso lanciando la bandiera a terra durante la cerimonia del Turquoise Carpet. U gesto che è stato duramente condannato dal suo Paese come si legge in un comunicato diffuso dall’emittente che gestisce la partecipazione del Paese all’Eurovision ovvero MRT.

Toto Cutugno "Eurovision? Da Torino parta scenario di pace"/ "Inno per Europa unita…"

Come riporta il portale Eurofestivalnews.com, il MRT ha condannato il gesto di Andrea rilasciando il seguente e durissimo comunicato: “La Radio Televisione macedone condanna fermamente la mossa del nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest 2022, Andrea Koevska, che ha gettato a terra la bandiera dello Stato durante il servizio fotografico di Torino” – si legge. Il comunicato, poi, continua così: “MRT si aspetta che Andrea si scusi con i cittadini per tale comportamento. Il servizio pubblico sta valutando la possibilità del suo ritiro dall’Eurovision, anche se sarà prestata attenzione a non causare ulteriori danni a MRT”.

Blanco vs Achille Lauro/ "Eurovision? Usare San Marino per andarci a tutti i costi…"

Eurovision 2022: le scuse di Andrea Koevska

Dopo la polemica causata dal suo gesto, Andrea Koevska ha posto le proprie scuse al proprio Paese. L’artista, come riferisce ancora portale Eurofestivalnews.com, attraverso l’emittente MRT si è scusata con il proprio Paese sottolineando come, nel gesto di lanciare la bandiera, non c’era alcun gesto di oltraggio o offensivo. “I giornalisti hanno chiesto di fare una foto senza la bandiera e non intendevo insultare il mio paese”, ha fatto sapere Andrea.

Caso rientrato, dunque, dopo le scuse dell’artista? La Macedonia, salvo ulteriori colpi di scena, dovrebbe regolarmente partecipare all’Eurovision 2022.

Eurovision 2022, biglietti finiti in 10 minuti/ "Ottimo segnale", ora si girano spot













© RIPRODUZIONE RISERVATA