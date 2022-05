Eurovision 2022, Laura Pausini sbotta: “Porca vacca!”/ La gaffe è virale

Eurovision 2022, Laura Pausini diventa virale: sbotta in italiano ed è gaffe social

Ebbene sì, come in ogni diretta degna di nota che si rispetti anche nella puntata di debutto- quella della prima semifinale- dell’Eurovision Song Contest 2022, non sono mancate delle défaillance, per ciò che concerne il trio di conduttori alle prese con la grammatica della lingua inglese. Nella puntata di debutto registratasi il 10 maggio 2022, come emerge dal video più virale del momento via social, Laura Pausini si è imbattuta in una gaffe tra le ultime battute sul finale della prima semifinale della kermesse, mentre dava annuncio dei 10 finalisti che concorreranno per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022, al grand final del 14 maggio 2022.

Eurovision 2022, prima semifinale: i 10 finalisti e classifica/ Le pagelle: Portogallo al top!

“The sixth finalist… finalist number sixth”, dichiara visibilmente provata e confusa Laura Pausini, mentre tenta di dare il nome del sesto Paese finalista, per poi sbottare in lingua madre italiana, al grido di “Porca vacca!”. Questo mentre gli altri due conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022, Alessandro Cattelan e Mika, restano pressoché impietriti per il momento di difficoltà della timoniera dell’evento musicale più atteso, tra quelli nativi del vecchio continente. E il video di quella che ora passa alla storia della TV made in Europe come una gaffe da diretta live al Palaolimpico di Torino è ora è virale e desta tra le reazioni più disparate del popolo del web: “Sì, sì, siamo italiani”, “Adoro”, “Ahhhh sshh”. si legge tra i vari commenti rilasciati dagli internauti, su TikTok.

Laura Pausini all'Eurovision 2022 dopo la delusione dell'Oscar/ "Capisco le chiacchiere ma..."

Eurovision Song Contes 2022, ecco chi sono gli altri finalisti

Mentre nella serata di debutto, si sono decretati ben 10 Paesi finalisti, bisogna ricordare che alla finale dell’Eurovision 2022 attesa per il 14 maggio 2022 su Rai Uno hanno avuto accesso di diritto, in quanto Paesi fondatori dell’evento musicale, i Big Five Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Spagna. E se i bookmaker con le loro quote di scommesse danno per favorita alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022, l’Ucraina, gli stream su Spotify Global premiano invece il brano vincitore di Sanremo 2022, Brividi di Mahmood e Blanco, che rappresentato l’Italia nella competizione.

Ospite della prima serata dell’Eurovision Song Contest è stato Diodato, che si è esibito in una performance da brividi sulle note di Fai rumore, che nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2022 è svettata nella Top Songs di iTunes Italy, classificandosi alla #12. Fa bene in classifica anche il concorrente “ESC” Portogallo, che con Maro concorre insieme al brano Saudade saudade e si classifica in chart alla #23.











© RIPRODUZIONE RISERVATA