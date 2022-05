Eurovision 2022, Mahmood e Blanco vincitori?/ “Noi stessi gli avversari da temere…”

Eurovision Song Contest 2022, Mahmood e Blanco si aprono sulla gara con i Paesi stranieri: l’intervista

Quando ormai manca poco alla messa in onda della finale degli Eurovision Song Contest 2022, attesa per la prima serata del 14 maggio 2022 su Rai Uno, i favoriti alla vittoria finale della kermesse per gli ascolti in streaming su Spotify Global con il brano Brividi, Mahmood e Blanco, rilasciano delle dichiarazioni esclusive. L’occasione che i rappresentanti dell’Italia all’Eurovision 2022 hanno per raccontarsi, anche in merito al contest musicale di risonanza globale in corso, è un’intervista concessa all’Ansa. Dalle loro parole trapela che i due artisti, reduci dal trionfo a Sanremo 2022 con Brividi, non temano il confronto con gli altri Paesi facenti parte alla competizione.

Eurovision 2022, Cornelia Jakobs "W la fig*"/ Svezia prova a vincere con il motto hot

“Sia che arriviamo secondi oppure settimi, dobbiamo fare bene per avere la coscienza a posto”, esordisce Mahmood, per poi proseguire con un commento sulle quote di scommesse dei bookmakers che puntano sulla vittoria di Stefania e il Paese, che ora vive il peso della guerra con la Russia: ” L’Ucraina vola alto nelle preferenze “e va bene così. Il ritmo ti rimane in testa, la canzone piace, non è solo questione di geopolitica”. Il palco del Palaolimpico di Torino, dove si sta tenendo l’Eurovision Song Contest 2022, è diverso dal palco del Teatro Ariston di Sanremo 2022, dove il duo si sentiva a casa in quanto concorrente della kermesse dedicata alla canzone italiana. “A Sanremo sei a casa, sono sensazioni molto diverse, come essere in due luoghi completamente differenti. Ma siamo molto felici e carichi di essere qui. In Italia, a casa. Per una volta si dà importanza al nostro Paese”.

Quando cantano Mahmood e Blanco?/ "Brividi" per la finale dell'Eurovision 2022

Nella competizione musicale in corso non mancano sgomitate da parte dei Paesi stranieri che concorrono a casa, nel capoluogo piemontese, o almeno questo è stando a quanto riporta il duo: “In Spagna ci danno dei furbetti, non sappiamo cosa gli abbiamo fatto. Dicono che è tutto truccato? Vabbè…”. E l’anima trapper di Brividi, Blanco, poi aggiunge: “Gli italiani cercano l’Eurovision per fare sentire la propria musica all’estero, noi vorremo che succedesse senza passare per forza da lì. Ci vuole tempo, ma ce la faremo”.

Mahmood e Blanco vincitori annunciati degli Eurovision Song Contest 2022? Il successo di Brividi

Se le scommesse dei bookmakers li danno per secondi alle spalle dell’Ucraina – tra i papabili vincitori dell’Eurovision Song Contest 2022- gli ascolti in streaming su Spotify Global invece li indicano loro come i favoriti al trionfo della competizione live a Torino. Brividi è certificata da FIMI quattro volte disco di platino ed è il brano più ascoltato tra le canzoni in corsa all’Eurofestival, con oltre 110 milioni di stream complessivi raggiunti su Spotify Global. Si è imposto, inoltre, come il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia, con oltre 3 milioni 300mila stream nelle prime 24 ore dal rilascio, ed è stato il più alto debutto di sempre per una canzone italiana alla posizione n.5 nella classifica Spotify global.

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco in testa con Brividi/ La classifica Spotify

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché Blanco e Mahmood si rivelino i vincitori degli Eurovision Song Contest 2022, dopo il trionfo dei Maneskin con Zitti e buoni all’edizione 2021 della kermesse, dedicato al Bel Paese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA